Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Gaza

L'armée israélienne annonce que deux cercueils d'otages ont été remis à la Croix-Rouge


AFP / le 21 octobre 2025 à 22h02

L'armée israélienne a indiqué mardi soir que deux cerceuils d'otages retenus dans la bande de Gaza, dont le Hamas avait annoncé plus tôt la restitution, avait été remis à la Croix-Rouge. « Selon les informations fournies par la Croix-Rouge, deux cercueils d'otages décédés leur ont été remis et sont en route vers » des forces israéliennes à l'intérieur de la bande de Gaza, indique un communiqué militaire. 

L'armée israélienne a indiqué mardi soir que deux cerceuils d'otages retenus dans la bande de Gaza, dont le Hamas avait annoncé plus tôt la restitution, avait été remis à la Croix-Rouge. « Selon les informations fournies par la Croix-Rouge, deux cercueils d'otages décédés leur ont été remis et sont en route vers » des forces israéliennes à l'intérieur de la bande de Gaza, indique un communiqué militaire. 

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés