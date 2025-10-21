L'armée israélienne annonce que deux cercueils d'otages ont été remis à la Croix-Rouge

L'armée israélienne a indiqué mardi soir que deux cerceuils d'otages retenus dans la bande de Gaza, dont le Hamas avait annoncé plus tôt la restitution, avait été remis à la Croix-Rouge. « Selon les informations fournies par la Croix-Rouge, deux cercueils d'otages décédés leur ont été remis et sont en route vers » des forces israéliennes à l'intérieur de la bande de Gaza, indique un communiqué militaire.

Économisez 54% sur votre abonnement ! Restez informés en vous abonnant à notre offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$ . Je me connecte