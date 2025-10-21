Le conseiller à la sécurité nationale annonce avoir été limogé par Netanyahu

Le conseiller à la sécurité nationale israélien, Tzachi Hanegbi, a annoncé mardi avoir été limogé par le Premier ministre Benjamin Netanyahu. « Le Premier ministre Netanyahu m'a informé aujourd'hui de son intention de nommer un nouveau chef du Conseil national de sécurité », déclare M. Hanegbi dans un communiqué transmis à l'AFP, ajoutant que son mandat prenait fin par conséquent « aujourd'hui ».

« La terrible défaillance du 7-Octobre, à laquelle je suis partie prenante, doit faire l'objet d'une enquête approfondie afin de s'assurer que les leçons nécessaires seront tirées et afin d'aider à rétablir la confiance ébranlée », a ajouté M. Hanegbi.

Deux ans après l'attaque sans précédent du Hamas sur Israël le 7 octobre 2023, ayant déclenché la guerre de Gaza, le gouvernement Netanyahu n'a toujours pas mis en place de commission d'enquête nationale sur les causes de cet échec sécuritaire. L'opposition l'accuse de tout faire pour empêcher qu'une telle structure voie le jour.

Le bureau du Premier ministre a publié un communiqué remerciant M. Hanegbi « pour son service en tant que chef du Conseil national de sécurité (NSC) au cours des trois dernières années », lui souhaitant « beaucoup de succès pour la suite de son parcours ».

Ancien député du Likoud, le parti de M. Netanyahu, et plusieurs fois ministre, Tzachi Hanegbi avait été nommé à ce poste début 2023.

Depuis le début de la guerre à Gaza, M. Netanyahu a aussi limogé le ministre de la Défense Yoav Gallant et le chef du Shin Bet (sécurité intérieure) Ronen Bar, sur fond de divergences profondes. Un cessez-le-feu est actuellement en cours à Gaza.