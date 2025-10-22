La BDL tente de mobiliser les banques sur le marché des changes, sans succès

Un changeur comptant des billets de 100 000 livres libanaises, à Beyrouth, le 22 septembre 2022. Photo Anwar Amro/AFP
La BDL multiplie les tentatives pour pousser les banques à intervenir à grande échelle sur le marché des changes afin de lui fournir – en exclusivité – des dollars frais. Jusqu’ici, l’exercice reste peu concluant. Les banques n’assurent qu’une infime partie des besoins en devises de la BDL ; le reste provient d’un mécanisme dont l’ossature est faite de changeurs, de sociétés de change et d’entreprises de transfert d’argent. Ce circuit a permis à la BDL d’augmenter ses réserves en devises de plus d’un milliard de dollars depuis l’arrivée de Karim Souhaid à sa tête, fin mars dernier – les banques n’en ayant contribué qu’à environ 20 %. Le reliquat continue d’affluer via une mécanique mise en place à l’époque de Riad Salamé au cœur de la crise. Le dispositif a démarré avec une seule banque (Credit Bank), avant d’être étendu à un petit...
Le blocage de l'epargne par les crapules bancaires depuis 6 ans a eu comme resultat la creation d'une economie de cash favorable au blanchiment. La circulaire scelerate BDL 151 qui impose aux deposants un taux de 15000 LL pour un dollar, assure aux crapules bancaires des benefices collossaux. Ils empochent 5 dollars chaque fois que le deposant veut en vendre un seul. Alors, qu'on ne vienne pas nous raconter des mensonges sur l'incapacite des banques. Il s'agit tout simplement de mauvaise foi. Leurs dollars mal acquis partent a l'etranger et la BDL peut se brosser.
09 h 34, le 22 octobre 2025