Économie - Éclairage

La BDL tente de mobiliser les banques sur le marché des changes, sans succès

Jusqu’à présent, le secteur n’a contribué qu’à un cinquième de la hausse des réserves en devises de la BDL depuis l’arrivée de Karim Souhaid à sa tête. 

L'OLJ / Par Mounir YOUNES, le 22 octobre 2025 à 00h00

La BDL tente de mobiliser les banques sur le marché des changes, sans succès

Un changeur comptant des billets de 100 000 livres libanaises, à Beyrouth, le 22 septembre 2022. Photo Anwar Amro/AFP

La BDL multiplie les tentatives pour pousser les banques à intervenir à grande échelle sur le marché des changes afin de lui fournir – en exclusivité – des dollars frais. Jusqu’ici, l’exercice reste peu concluant. Les banques n’assurent qu’une infime partie des besoins en devises de la BDL ; le reste provient d’un mécanisme dont l’ossature est faite de changeurs, de sociétés de change et d’entreprises de transfert d’argent. Ce circuit a permis à la BDL d’augmenter ses réserves en devises de plus d’un milliard de dollars depuis l’arrivée de Karim Souhaid à sa tête, fin mars dernier – les banques n’en ayant contribué qu’à environ 20 %. Le reliquat continue d’affluer via une mécanique mise en place à l’époque de Riad Salamé au cœur de la crise. Le dispositif a démarré avec une seule banque (Credit Bank), avant d’être étendu à un petit...
La BDL multiplie les tentatives pour pousser les banques à intervenir à grande échelle sur le marché des changes afin de lui fournir – en exclusivité – des dollars frais. Jusqu'ici, l'exercice reste peu concluant. Les banques n'assurent qu'une infime partie des besoins en devises de la BDL ; le reste provient d'un mécanisme dont l'ossature est faite de changeurs, de sociétés de change et d'entreprises de transfert d'argent. Ce circuit a permis à la BDL d'augmenter ses réserves en devises de plus d'un milliard de dollars depuis l'arrivée de Karim Souhaid à sa tête, fin mars dernier – les banques n'en ayant contribué qu'à environ 20 %. Le reliquat continue d'affluer via une mécanique mise en place à l'époque de Riad Salamé au cœur de la crise. Le dispositif a démarré avec une seule banque (Credit Bank), avant d'être étendu à un petit...
commentaires (3)

Le blocage de l'epargne par les crapules bancaires depuis 6 ans a eu comme resultat la creation d'une economie de cash favorable au blanchiment. La circulaire scelerate BDL 151 qui impose aux deposants un taux de 15000 LL pour un dollar, assure aux crapules bancaires des benefices collossaux. Ils empochent 5 dollars chaque fois que le deposant veut en vendre un seul. Alors, qu'on ne vienne pas nous raconter des mensonges sur l'incapacite des banques. Il s'agit tout simplement de mauvaise foi. Leurs dollars mal acquis partent a l'etranger et la BDL peut se brosser.

Michel Trad

09 h 34, le 22 octobre 2025

Commentaires (3)

    Michel Trad

    09 h 34, le 22 octobre 2025

  • L’existence même de la Livre Libanaise devrait être remise en question. Après tant de défaillances, continuer à jouer avec la LL constitue un véritable crime contre la population. La dollarisation du Liban est un fait accompli à 90%, le reste est prévu pour voler les citoyens. Aucune gouvernance sérieuse, seulement des profiteurs privés ou publics. Un certain milieu continue de gérer un instrument qui abuse des citoyens par des taux de change et des intérêts hors de contrôle, sans parler des spéculations diverses en gestation. Pour info: Whish vend le $ à 115000LL pour recharge Alfa.

    Sam

    09 h 22, le 22 octobre 2025

  • Et nos dépôts? On les récupère quand?

    Gros Gnon

    08 h 13, le 22 octobre 2025

