Sit-in à Amchit pour protéger la grotte du phoque moine contre un projet de villa

Environ 20 activistes ont organisé mardi un sit-in à Amchit (Jbeil), appelant les autorités libanaises à remplir leurs « obligations environnementales » afin de protéger une grotte naturelle considérée par les scientifiques comme l’un des refuges du phoque moine de la Méditerranée, une espèce menacée. Cette action a eu lieu alors que les travaux d’excavation aux abords du site se poursuivent, explique mardi à L’Orient Today Paul Abi Rached, président de l’ONG Terre-Liban. « Les militants ont dénoncé la poursuite des travaux d’excavation, et ce malgré une décision du ministre de l’Environnement ordonnant l’arrêt des opérations », précise-t-il.

Selon des médias locaux et les réseaux sociaux, les travaux s'effectuent dans le cadre d'un projet de villa qui appartiendrait à Roula Bahnam, ancienne animatrice de l'ancienne chaîne Future TV. L’Orient Today a tenté de la contacter mardi, en vain. La rédaction n’a pu confirmer de manière indépendante que Mme Bahnam soit effectivement propriétaire du projet concerné.

Dans une vidéo publiée mardi par Megaphone News, on voit des militants tentant de stopper les travaux tandis qu’une pelleteuse continue de creuser. « Je me suis rendu sur place (samedi) et j'ai tenté d’arrêter les travaux mais l’ingénieur présent m’a montré qu’ils disposaient de permis valides, ce qui limite ce que je peux faire en tant que président de municipalité », explique à notre publication Joseph Khoury, maire de Amchit.

Samedi, à la suite d'une inspection menée par deux experts du ministère de l'Environnement, le ministère a adressé une lettre au juge Jamal Hajjar visant à suspendre toute activité sur la parcelle n° 345 à Amchit jusqu'à ce qu'une étude d'impact environnemental soit réalisée et examinée, et ce en dépit d'un accord préalable du ministre des Travaux publics, affirme Paul Abi Rached, mardi. La lettre a également été envoyée au ministère des Travaux publics et celui de la Culture, au mohafazat du Mont-Liban, ainsi qu’à la municipalité de Amchit, selon l’activiste qui appelle « les citoyens à soutenir la campagne jusqu'à l’arrêt complet des travaux ».

« Une sorte de mafia côtière »

« Nous faisons face à un réseau puissant et bien connecté, une sorte de mafia côtière qui tente de s’accaparer le littoral libanais », accuse Paul Abi Rached.

Les travaux d’excavation sur le site avaient repris à l’aube du 15 octobre, après une suspension en vigueur depuis le 14 mars 2024, suite à la décision du Conseil d’État de suspendre le permis de construire de la villa privée, à la suite d'un recours déposé par Terre-Liban.

L’organisation craint que la villa prévue menace la grotte située directement sous le chantier, un habitat essentiel pour le phoque moine, espèce réputée pour son attachement à son site de naissance. Toutefois, le recours a été rejeté en mai, permettant la reprise du chantier. Contactée mardi, la ministre de l’Environnement, Tamara Elzein, n’a pas donné suite aux sollicitations de L’Orient Today.

« Le projet de construction a initialement été approuvé à l’époque de l’ex-ministre de l’Environnement Nasser Yassine sans étude d’impact environnemental, sur un site directement en bord de mer, adjacent à la seule grotte de reproduction connue au Liban pour le phoque moine de Méditerranée, espèce en danger. Toute la région méditerranéenne observe comment le Liban va agir », prévient Paul Abi Rached.

Nasser Yassine explique pour sa part à L'Orient Today que lorsque le projet a démarré avec les premiers travaux d’excavation au début de l’été 2022 et qu’une plainte avait été déposée, le ministère l’avait arrêté en raison de l’absence d’étude d’impact environnemental. « Une équipe du ministère avait été dépêchée sur place, le projet avait été modifié en collaboration avec les équipes techniques et des experts, et une fois toutes les exigences environnementales remplies, le ministère a donné son feu vert », explique-t-il.