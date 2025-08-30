« Arzé », phoque moine de Méditerranée emblématique de Amchit, a eu un petit

« Arzé », la femelle phoque moine de Méditerranée, icône du village littoral de Amchit où elle avait trouvé refuge malgré des travaux d'excavation menaçant son habitat, a eu un petit. Une bonne nouvelle pour la biodiversité de la mer Méditerranée, annoncée par l'association spécialisée dans la protection de l'environnement « Terre Liban », qui attire toutefois l'attention sur le fait qu'aucune naissance au sein de cette espèce en voie de disparition n'a eu lieu au Liban ces dernières années.

Dans un message sur Instagram, l'ONG annonce qu' « Arzé », dont le nom signifie « Cèdre », mais qui est aussi connue sous différents noms dans la région comme Maya ou Anessa, a donné naissance à un petit sur la côte chypriote, il y a quelques mois.

Une nouvelle significative, quand l'on sait que la population du Monachus Monachus, classé sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), oscille entre à peine 350 et 450 individus matures dans le bassin méditerranéen.

Dernière observation en 2024 à Beyrouth

Si Terre Liban se réjouit de cette nouvelle concernant un individu femelle de cette espèce de mammifère marin menacée, dont la présence au Liban avait été documentée pour la dernière fois « début novembre 2024 à Beyrouth, en compagnie d'un mâle », l'organisation émet un « avertissement clair » : « bien qu’au moins trois phoques moines aient été documentés plus de trente fois au Liban au cours des quatre dernières années, aucune naissance n’a été enregistrée jusqu’ici ». Un phénomène expliqué probablement par les « perturbations et pressions causées par les activités humaines, qui menacent les phoques et leurs habitats fragiles ». Au Liban, l'UICN classe le phoque moine méditerranéen comme « peut être éteint ».

Selon l'Administration nationale océanique et atmosphérique américaine (NOAA), en raison de la pression humaine, la gestation du phoque moine méditerranéen dure entre 9 et 11 mois, et les femelles donnent naissance à un seul petit. Ces naissances peuvent avoir lieu toute l’année, mais surviennent majoritairement en automne. L'Administration américaine précise qu'en raison de la « pression humaine », les femmes donnent généralement naissance dans des « grottes marines isolées, qui sont difficilement accessibles aux humains ». L'Union internationale cite le développement résidentiel et commercial parmi les principales menaces pesant sur ce mammifère marin, qui avait particulièrement fait les gros titres dans le pays en 2024 en raison d'un projet de construction d'une villa menaçant une grotte abritant ponctuellement des individus de l'espèce à Amchit, localité voisine de Jbeil, à une quarantaine de kilomètres au nord de Beyrouth. La NOAA, qui souligne que le phoque moine est «l'un des mammifères marins les plus rares au monde», rappelle que cette espèce est particulièrement menacée par la pollution et « les mises à mort délibérées par l'homme, ainsi que les prises accessoires et les enchevêtrements dans les engins de pêche. »

Dans ce contexte, « protéger et gérer les habitats du phoque moine de Méditerranée n’est pas une option, mais un devoir, si nous voulons un jour voir les petits d’Arzé revenir au Liban », lance Terre Liban, tandis que la NOAA, dont la fiche sur l'espèce a été mise à jour en avril 2025, rappelle que si des programmes de sensibilisation et de recherche existent, ainsi que des aires protégées, certains endroits « souffrent encore d’un manque de suivi, de mise en œuvre et d’application des mesures de protection. »