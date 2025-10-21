Une Méditerranée qui profite à sa population

Dans un monde marqué par de profondes incertitudes géostratégiques et économiques, une coopération plus étroite entre partenaires et avec les pays voisins est la voie à suivre. C’est dans cet état d’esprit que nous construisons actuellement un espace méditerranéen commun. Nous portons notre coopération à un niveau supérieur – en proposant le pacte pour la Méditerranée. Ce pacte porte sur des actions communes fondées sur des intérêts communs et des avantages mutuels. Son architecture est flexible et ouverte à de nouveaux domaines.

Notre histoire du partenariat renforcé entre l’UE et les pays de notre voisinage méridional commence par les citoyens. Les citoyens de toutes les générations sont au cœur de ce nouveau pacte. La plus grande ressource de la Méditerranée est toutefois sa jeunesse, son talent et sa créativité. Pourtant, trop souvent, des opportunités sont perdues en raison des barrières qui se dressent entre les pays.

Le pacte commence donc par une idée audacieuse: une université méditerranéenne reliant des étudiants du nord et du sud, de l’est et de l’ouest de la Mare Nostrum. Grâce à des cours partagés, à des universités d’été, à des diplômes communs et à des possibilités de mobilité, ainsi qu’à la création, un jour, de campus communs, les gens apprendront à parler la même langue de coopération et d’innovation.

Les liens culturels et la diversité des identités sont notre pouvoir d’influence. Nous promouvrons les échanges culturels et le patrimoine culturel et soutiendrons le tourisme durable. Et parce que le sport rassemble les gens, nos campagnes #BeActive et le soutien aux Jeux méditerranéens renforceront nos liens et favoriseront l’égalité par la participation.

Le deuxième chapitre de cette histoire porte sur le renforcement de la prospérité, la construction d’une économie méditerranéenne plus intégrée et plus durable. Notre objectif est clair: dynamiser le commerce et les investissements, créer des emplois de qualité et des opportunités. Nous supprimerons les obstacles inutiles et renforcerons la confiance des investisseurs.

Nous entendons stimuler l’entrepreneuriat, en particulier pour les jeunes pousses et les PME. La transformation numérique est un autre moteur essentiel. Grâce à l’offre Tech Business, nous renforcerons la connectivité au moyen des câbles pourvus par les programmes MEDUSA et Blue-Raman, étendrons la 5G et autonomiserons les zones rurales. Ensemble, nous mettrons en place une économie numérique véritablement intégrée pour soutenir l’IA, les infrastructures de données et la formation en matière de cybersécurité.

Nous voulons aussi construire un avenir avec une énergie propre et une sécurité énergétique. L’initiative transméditerranéenne pour les énergies renouvelables et les technologies propres (T-MED) investira dans l’énergie solaire, l’énergie éolienne et l’hydrogène, faisant de la Méditerranée un moteur d’énergie propre. Une plateforme d’investissement T-MED réunira des financements publics et privés, tandis qu’une stratégie en matière de compétences spécifique à T-MED veillera à ce que personne ne soit laissé pour compte dans cette transition écologique.

Dans le cadre de l’initiative «Blue Mediterranean Health and Wealth», nous allons investir dans une pêche durable, dans des mers propres et dans l’innovation maritime. Grâce à des corridors et réseaux de transport nouveaux et existants, nous relierons plus efficacement les personnes et les marchandises – par chemin de fer, par route, par voie navigable et par voie aérienne. Des carburants propres et une mobilité urbaine plus intelligente rendront cette démarche durable.

Notre dernier chapitre porte sur la sécurité, la préparation et la gestion de la migration. Il ne peut y avoir de prospérité sans stabilité. Nous allons intensifier notre coopération en matière de sécurité. Nous préviendrons les conflits, lutterons contre la désinformation et répondrons aux menaces – des cyberattaques à l’extrémisme violent. Un programme de préparation aux catastrophes mettra en place un système d’alerte précoce fondé sur l’IA, renforcera la sécurité alimentaire et étendra la protection civile, notamment au moyen d’une nouvelle plateforme de lutte contre les incendies pour l’ensemble de la région.

La gestion de la migration reste l’un de nos principaux défis communs. Grâce à l’approche axée sur l’ensemble de la route migratoire, nous avons l’intention de renforcer la gestion des frontières et de prévenir la migration irrégulière. Nous voulons renforcer la lutte contre le trafic de migrants et la traite des êtres humains. Nous soutiendrons le retour volontaire et la réintégration des migrants et renforcerons la coopération en matière de retour depuis l’UE. Nous mettrons en œuvre la coopération en matière judiciaire et répressive afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité et le terrorisme. La migration peut également être considérée comme une opportunité en promouvant des voies d’accès sûres et légales pour la migration de travail au moyen de partenariats pour les talents et de leur mobilité.

Le pacte pour la Méditerranée n’est pas seulement une déclaration politique. Il s’agit d’un plan d’action visant à obtenir des résultats tangibles. En outre, toutes ses initiatives devraient être ouvertes à la participation des voisins de nos voisins, en particulier des pays du Golfe.

Des opportunités pour les citoyens, des économies plus fortes et davantage de sécurité pour tous. Entreprenons ce voyage ensemble et créons un véritable espace méditerranéen commun.

Une mer. Un pacte. Un avenir.

Par Dubravka Šuica

Commissaire européenne à la Méditerranée