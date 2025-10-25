Menu
Société - Focus

Face au risque d'une nouvelle guerre, vendre à n'importe quel prix dans la banlieue sud de Beyrouth ?

Face à une possible escalade militaire israélienne au Liban, certains habitants sont prêts à brader leurs biens, constatent des professionnels du secteur.

L'OLJ / Par Layal DAGHER, le 25 octobre 2025 à 00h00

Face au risque d'une nouvelle guerre, vendre à n'importe quel prix dans la banlieue sud de Beyrouth ?

Une femme marche devant les décombres d'un immeuble détruit par une frappe israélienne, en octobre 2024 dans la banlieue sud de Beyrouth. Photo d'archives Mohammad Yassine/L'Orient-Le Jour

« Je préfère vendre mon appartement à un très bas prix plutôt que le voir tomber en ruine. » Près d’un an après le cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hezbollah, Jihad ne compte plus retourner dans son logement à Hadeth. Son 150 mètres carrés, estimé à 180 000 dollars avant le conflit, peine à trouver preneur, même à moitié prix. Comme lui, de nombreux habitants de la banlieue sud de Beyrouth, lourdement bombardée par l’aviation israélienne, se précipitent pour vendre, redoutant une nouvelle escalade militaire en parallèle de l’accalmie à Gaza. Y a-t-il donc un « exode immobilier » dans les quartiers où le Hezbollah reste fortement implanté ?« Des résidents de la banlieue sud quittent la région et cherchent à vendre leurs biens quelle que soit leur nature », affirme à notre publication Hadi Ghrawi, PDG de Royal Reality Real Estate,...
commentaires (8)

Qu’ils fassent appel à Mme Berry, elle est toujours prenante lorsqu’il s’agit de faire des affaires sur le malheur des citoyens que son mari et son feu alliés anéantissent en amont pour mieux les ceuillir.

Sissi zayyat

14 h 03, le 25 octobre 2025

Commentaires (8)

  • Qu’ils fassent appel à Mme Berry, elle est toujours prenante lorsqu’il s’agit de faire des affaires sur le malheur des citoyens que son mari et son feu alliés anéantissent en amont pour mieux les ceuillir.

    Sissi zayyat

    14 h 03, le 25 octobre 2025

  • Les pauvres s’ils savaient que beaucoup d’assassins du Hezbollah qui ont participé aux massacres en Syrie sont déjà loin du continent dans une autre partie du monde pendant qu’eux projettent l’image de celui qui les a anéanti sur un rocher pas celui de Tanios hélas !

    PROFIL BAS

    13 h 16, le 25 octobre 2025

  • Un nouveau chamboulement démographique qui vient rejoindre et renforcer le premier. Ce qui est toutefois surprenant c’est qu’’à leurs débuts, les déplacement de la banlieue vers d’autres régions n’avaient aucune raison convaincante. Et c’est pas innocent!

    Hitti arlette

    13 h 03, le 25 octobre 2025

  • Voteront ils pour le duo chiite aux prochaine élections?

    Corto

    10 h 29, le 25 octobre 2025

  • qqs habitants .... sont prets a brader leur apart...JE REPETE, QQS HABITANTS... repris par medias & reseaux associaux , cela prend une ampleur astronomique... QQS HABITANTS ... PRESTS A BRADER.. Mon Dieu, protegez nous des medias & autres ""voix des peuples", nous nous occuperons du reste.

    L’acidulé

    10 h 24, le 25 octobre 2025

  • conjugué avec la disparition progressive de la Cash Economy...

    Kaldany Antoine

    08 h 47, le 25 octobre 2025

  • Normal que les gens envisagent un avenir encore plus sombre et veuillent liquider leurs biens à temps. A son public captif la milice promet une mort en martyr, mais en attendant ils faut bien vivre quand même. Pour la milice, il est difficile de convaincre ces malheureux que cette guerre absurde et perdue , était et contre l’avis de tous, nécessaire.

    Goraieb Nada

    07 h 57, le 25 octobre 2025

  • Mais que pensent les motards qui criaient à tu tête ( bâton à la main) C..a c..a.

    Zampano

    05 h 09, le 25 octobre 2025

