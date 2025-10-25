Face au risque d'une nouvelle guerre, vendre à n'importe quel prix dans la banlieue sud de Beyrouth ?

Une femme marche devant les décombres d'un immeuble détruit par une frappe israélienne, en octobre 2024 dans la banlieue sud de Beyrouth. Photo d'archives Mohammad Yassine/L'Orient-Le Jour
« Je préfère vendre mon appartement à un très bas prix plutôt que le voir tomber en ruine. » Près d’un an après le cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hezbollah, Jihad ne compte plus retourner dans son logement à Hadeth. Son 150 mètres carrés, estimé à 180 000 dollars avant le conflit, peine à trouver preneur, même à moitié prix. Comme lui, de nombreux habitants de la banlieue sud de Beyrouth, lourdement bombardée par l’aviation israélienne, se précipitent pour vendre, redoutant une nouvelle escalade militaire en parallèle de l’accalmie à Gaza. Y a-t-il donc un « exode immobilier » dans les quartiers où le Hezbollah reste fortement implanté ?« Des résidents de la banlieue sud quittent la région et cherchent à vendre leurs biens quelle que soit leur nature », affirme à notre publication Hadi Ghrawi, PDG de Royal Reality Real Estate,...
Qu’ils fassent appel à Mme Berry, elle est toujours prenante lorsqu’il s’agit de faire des affaires sur le malheur des citoyens que son mari et son feu alliés anéantissent en amont pour mieux les ceuillir.
14 h 03, le 25 octobre 2025