Face au risque d'une nouvelle guerre, vendre à n'importe quel prix dans la banlieue sud de Beyrouth ?

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google « Je préfère vendre mon appartement à un très bas prix plutôt que le voir tomber en ruine. » Près d’un an après le cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hezbollah, Jihad ne compte plus retourner dans son logement à Hadeth. Son 150 mètres carrés, estimé à 180 000 dollars avant le conflit, peine à trouver preneur, même à moitié prix. Comme lui, de nombreux habitants de la banlieue sud de Beyrouth, lourdement bombardée par l’aviation israélienne, se précipitent pour vendre, redoutant une nouvelle escalade militaire en parallèle de l’accalmie à Gaza. Y a-t-il donc un « exode immobilier » dans les quartiers où le Hezbollah reste fortement implanté ?« Des résidents de la banlieue sud quittent la région et cherchent à vendre leurs biens quelle que soit leur nature », affirme à notre publication Hadi Ghrawi, PDG de Royal Reality Real Estate,...

« Je préfère vendre mon appartement à un très bas prix plutôt que le voir tomber en ruine. » Près d’un an après le cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hezbollah, Jihad ne compte plus retourner dans son logement à Hadeth. Son 150 mètres carrés, estimé à 180 000 dollars avant le conflit, peine à trouver preneur, même à moitié prix. Comme lui, de nombreux habitants de la banlieue sud de Beyrouth, lourdement bombardée par l’aviation israélienne, se précipitent pour vendre, redoutant une nouvelle escalade militaire en parallèle de l’accalmie à Gaza. Y a-t-il donc un « exode immobilier » dans les quartiers où le Hezbollah reste fortement implanté ?« Des résidents de la banlieue sud quittent la région et cherchent à vendre leurs biens quelle que soit leur nature », affirme à notre publication Hadi...

Économisez 54% sur votre abonnement ! Restez informés en vous abonnant à notre offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$ . Je me connecte