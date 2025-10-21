La dépouille rendue lundi identifiée comme celle de Tal Haïmi

Israël a indiqué mardi que la treizième dépouille d'otage rendue la veille à Gaza par le Hamas a été identifiée comme celle de Tal Haïmi, un sous-officier tué le 7 octobre 2023.

« À l’issue du processus d’identification mené par l'Institut national de médecine légale [...] des représentants de [l'armée] ont informé la famille de l’otage, le sergent-chef Tal Haïmi que leur proche avait été ramené en Israël et que son identification avait été achevée », indique le bureau du Premier ministre dans un communiqué.

Tal Haïmi, âgé de 41 ans, commandant de la milice de défense du kibboutz Nir Yitzhak, a été tué lors de l’attaque du Hamas sur Israël, le 7 octobre 2023. Son corps avait été emmené ce jour là dans Gaza pour servir d’otage.