Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Gaza

Israël dit que le Hamas paiera « un lourd tribut » si ses soldats sont attaqués


AFP / le 19 octobre 2025 à 16h53

Des soldats israéliens se tiennent sur un char près de la frontière entre Israël et Gaza, en Israël, le 19 octobre 2025. Photo Amir COHEN / Reuters

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré dimanche que le Hamas paierait « un lourd tribut » pour « chaque tir » visant les soldats israéliens et « chaque violation du cessez-le-feu à Gaza, selon un communiqué de son bureau. 

« Le Hamas apprendra aujourd’hui à la dure que l’armée israélienne est déterminée à protéger ses soldats et à empêcher toute atteinte à leur intégrité », affirme le ministre, après des frappes aériennes israéliennes dimanche visant, selon Israël, à neutraliser une menace émanant de « terroristes » à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Ces incidents, survenus dimanche matin, menacent le cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre entre le Hamas et Israël. 

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré dimanche que le Hamas paierait « un lourd tribut » pour « chaque tir » visant les soldats israéliens et « chaque violation du cessez-le-feu à Gaza, selon un communiqué de son bureau. 

« Le Hamas apprendra aujourd’hui à la dure que l’armée israélienne est déterminée à protéger ses soldats et à empêcher toute atteinte à leur intégrité », affirme le ministre, après des frappes aériennes israéliennes dimanche visant, selon Israël, à neutraliser une menace émanant de « terroristes » à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Ces incidents, survenus dimanche matin, menacent le cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre entre le Hamas et Israël. 

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés