Israël dit que le Hamas paiera « un lourd tribut » si ses soldats sont attaqués

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré dimanche que le Hamas paierait « un lourd tribut » pour « chaque tir » visant les soldats israéliens et « chaque violation du cessez-le-feu à Gaza, selon un communiqué de son bureau.

« Le Hamas apprendra aujourd’hui à la dure que l’armée israélienne est déterminée à protéger ses soldats et à empêcher toute atteinte à leur intégrité », affirme le ministre, après des frappes aériennes israéliennes dimanche visant, selon Israël, à neutraliser une menace émanant de « terroristes » à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Ces incidents, survenus dimanche matin, menacent le cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre entre le Hamas et Israël.