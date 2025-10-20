Noor Alyacoubi depuis Gaza : « Pour que ma famille me rejoigne, il faudrait louer un camion, et je n'ai pas les moyens »

Noor Alyacoubi, 27 ans, traductrice et coordinatrice médias dans un centre de recherche, n’a pas quitté Gaza depuis les premiers jours de la guerre opposant le Hamas à l’État hébreu. La jeune femme rend compte à L’Orient-Le Jour de témoignages de résidents de la ville de Gaza, pour lesquels le retour ne va pas de soi, qui attendent de pouvoir retrouver une vie digne. Peut-être l'avait-il senti. Peut-être qu’au fond de lui, il savait qu'il ne retournerait plus jamais dans cette maison. Lorsque l'armée israélienne a intensifié en septembre ses menaces pour évacuer la ville de Gaza et repousser ses habitants vers le sud, Abou Hicham a emporté tout ce qu'il pouvait, avant d’aller chercher refuge, à l’instar de dizaines de milliers d'autres personnes forcées de fuir. Les gens pensaient que...

