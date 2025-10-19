Gaza : une nouvelle dépouille d'otage identifiée en Israël

Les autorités israéliennes ont annoncé dimanche avoir identifié la dépouille de Ronen Engel, un des deux otages décédés remis la veille par le Hamas.

L'armée israélienne a indiqué "avoir informé la famille de l'otage Ronen Engel" du retour de ses restes en Israël, une information confirmée par le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu qui a de nouveau affirmé qu'Israël ne fera "aucun compromis" et ne ménagera pas ses efforts "tant que tous les otages tombés ne seront pas rapatriés".

Âgé de 54 ans, Ronen Engel, résident du kibboutz Nir Oz, avait été enlevé chez lui et tué par le Hamas le 7 octobre 2023, son corps a été emmené et retenu en otage dans la bande de Gaza. Il avait été prononcé mort le 1er décembre 2023.

