Dernières Infos - Gaza

Netanyahu dit que la guerre prendra fin après la seconde phase du plan qui comprend le désarmement du Hamas


AFP / le 18 octobre 2025 à 22h30

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu participant à une cérémonie sur le Mont Hervé à Jérusalem, le 16 octobre 2025. Photo Alex Kolomoisky/Pool via REUTERS

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré samedi soir que la guerre avec le Hamas prendrait fin une fois achevée la seconde phase de l'accord de cessez-le-feu en cours à Gaza qui prévoit le désarmement du Hamas.

La seconde phase « comprend également le désarmement du Hamas, ou plus précisément la démilitarisation de la bande de Gaza, et avant cela, la confiscation des armes du Hamas », a déclaré le dirigeant israélien lors d'une émission télévisée sur Channel 14.  « Lorsque cela aura été accompli avec succès — j'espère de manière simple, mais sinon, à la dure, — alors la guerre prendra fin », a-t-il ajouté.

