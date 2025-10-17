Onze millions de dollars : le prix de la liberté pour Hannibal Kadhafi

Le juge d’instruction près la cour de justice Zaher Hamadé a décidé, vendredi, de remettre en liberté Hannibal Kadhafi, fils de l’ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, moyennant le versement d’une caution de 11 millions de dollars. M. Kadhafi est aussi sous le coup d’une interdiction de quitter le territoire. Hannibal Kadhafi, dont l’épouse est libanaise, avait été arrêté en décembre 2015 au Liban pour « recel d’informations » dans l’affaire de la disparition en Libye en août 1978 de l’imam Moussa Sadr, président du Conseil supérieur chiite et fondateur du mouvement chiite Amal, et de ses deux compagnons, le journaliste Abbas Badreddine et le cheikh Mohammad Yaacoub.De nationalité tunisienne et se trouvant au Liban pour suivre l’affaire de près, Inès Harrak, coordinatrice et responsable...

