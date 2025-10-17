Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Société - Justice

Onze millions de dollars : le prix de la liberté pour Hannibal Kadhafi

« Ce théâtre doit cesser », lance l’avocat français du détenu au terme de l’audience devant le juge d’instruction. 

Par Claude ASSAF, le 17 octobre 2025 à 19h41

Onze millions de dollars : le prix de la liberté pour Hannibal Kadhafi

Hannibal Kadhafi e 27 septembre 2011. AFP PHOTO / FAMILY ALBUM

Le juge d’instruction près la cour de justice Zaher Hamadé a décidé, vendredi, de remettre en liberté Hannibal Kadhafi, fils de l’ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, moyennant le versement d’une caution de 11 millions de dollars. M. Kadhafi est aussi sous le coup d’une interdiction de quitter le territoire. Hannibal Kadhafi, dont l’épouse est libanaise, avait été arrêté en décembre 2015 au Liban pour « recel d’informations » dans l’affaire de la disparition en Libye en août 1978 de l’imam Moussa Sadr, président du Conseil supérieur chiite et fondateur du mouvement chiite Amal, et de ses deux compagnons, le journaliste Abbas Badreddine et le cheikh Mohammad Yaacoub.De nationalité tunisienne et se trouvant au Liban pour suivre l’affaire de près, Inès Harrak, coordinatrice et responsable de la communication de l’équipe de...
Le juge d’instruction près la cour de justice Zaher Hamadé a décidé, vendredi, de remettre en liberté Hannibal Kadhafi, fils de l’ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, moyennant le versement d’une caution de 11 millions de dollars. M. Kadhafi est aussi sous le coup d’une interdiction de quitter le territoire. Hannibal Kadhafi, dont l’épouse est libanaise, avait été arrêté en décembre 2015 au Liban pour « recel d’informations » dans l’affaire de la disparition en Libye en août 1978 de l’imam Moussa Sadr, président du Conseil supérieur chiite et fondateur du mouvement chiite Amal, et de ses deux compagnons, le journaliste Abbas Badreddine et le cheikh Mohammad Yaacoub.De nationalité tunisienne et se trouvant au Liban pour suivre l’affaire de près, Inès Harrak, coordinatrice et responsable...
commentaires (0) Commenter

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut