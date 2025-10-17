Frappes d'Ansar : quel impact sur la pollution de l'air de l’explosion de tonnes de mazout ?

Un demi-million de litres de mazout sont partis en fumée jeudi soir. C’est ce qu’a annoncé l’Office des eaux du Liban-Sud après la frappe israélienne d’une ampleur sans précédent depuis le cessez-le-feu, sur le village d'Ansar (caza de Nabatiyé). « Le réservoir stratégique de l’office a été atteint et détruit de manière totale, il contenait un demi-million de litres de mazout (soit 500 tonnes) dont profitaient tous les villages du Sud, et qui servaient à faire fonctionner les générateurs pour pomper l’eau des puits », lit-on dans un communiqué.L'explosion d'autant de tonnes de carburants est non seulement létale de facto, mais également par la pollution qui s'en dégage. Charbel Afif, expert en pollution de l’air et professeur à l’Université Saint-Joseph, explique à...

