Environnement - Entretien express

Frappes d'Ansar : quel impact sur la pollution de l'air de l’explosion de tonnes de mazout ?

L’Office des eaux du Liban-Sud a annoncé que le raid israélien de jeudi a touché sa réserve stratégique de carburants à Nabatiyé. L’expert Charbel Afif en explique les conséquences à « L’OLJ ».

OLJ / Par Suzanne BAAKLINI, le 17 octobre 2025 à 18h49

Frappes d'Ansar : quel impact sur la pollution de l'air de l’explosion de tonnes de mazout ?

Les pompiers arrivent sur place pour éteindre les incendies qui ont ravagé un complexe cimentier à la suite d'une série de frappes aériennes israéliennes, dans le village d'Ansar, dans le sud du Liban, le 16 octobre 2025. Mahmoud Zayyat/AFP

Un demi-million de litres de mazout sont partis en fumée jeudi soir. C’est ce qu’a annoncé l’Office des eaux du Liban-Sud après la frappe israélienne d’une ampleur sans précédent depuis le cessez-le-feu, sur le village d'Ansar (caza de Nabatiyé). « Le réservoir stratégique de l’office a été atteint et détruit de manière totale, il contenait un demi-million de litres de mazout (soit 500 tonnes) dont profitaient tous les villages du Sud, et qui servaient à faire fonctionner les générateurs pour pomper l’eau des puits », lit-on dans un communiqué.L'explosion d'autant de tonnes de carburants est non seulement létale de facto, mais également par la pollution qui s'en dégage. Charbel Afif, expert en pollution de l’air et professeur à l’Université Saint-Joseph, explique à L'Orient-Le Jour les répercussions sur la qualité de...
