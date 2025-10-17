Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Société - Liban-Sud

À Ansar, la perte du « travail d'une vie », après des frappes israéliennes massives sur une cimenterie

Les raids de jeudi soir ont détruit des bétonnières, des grues, des pompes, des cuves de mazout et une partie du bâtiment administratif.

L'OLJ / La rédaction, avec Lyana ALAMEDDINE, le 17 octobre 2025 à 15h35

À Ansar, la perte du « travail d'une vie », après des frappes israéliennes massives sur une cimenterie

Un homme traverse devant des équipements endommagés dans une cimenterie frappée par l'État hébreu à Ansar, au Liban-Sud, le 17 octobre 2025. Mohammad Yassine/L'Orient-Le Jour

Un déluge de feu s'est abattu jeudi soir sur un site de fabrication de ciment et de goudron dans la localité d'Ansar (caza de Nabatiyé), lors de frappes israéliennes massives qui ont laissé des dégâts considérables, et ce malgré une trêve en vigueur depuis près d’un an entre le Hezbollah et l'État hébreu. Le site visé est un « tapis de ruines », rapporte notre journaliste sur place Lyana Alameddine. Un employé administratif de l'entreprise propriétaire du site, souhaitant rester anonyme, exprime son incrédulité : « Nous sommes une société commerciale, on vend aux particuliers. » L'armée israélienne, elle, a dit avoir visé des infrastructures utilisées par le Hezbollah pour reconstruire ses capacités. Lire aussi Un mort et sept blessés dans une série de bombardements puissants sur le Liban-Sud et la Békaa Jeudi,...
Un déluge de feu s'est abattu jeudi soir sur un site de fabrication de ciment et de goudron dans la localité d'Ansar (caza de Nabatiyé), lors de frappes israéliennes massives qui ont laissé des dégâts considérables, et ce malgré une trêve en vigueur depuis près d’un an entre le Hezbollah et l'État hébreu. Le site visé est un « tapis de ruines », rapporte notre journaliste sur place Lyana Alameddine. Un employé administratif de l'entreprise propriétaire du site, souhaitant rester anonyme, exprime son incrédulité : « Nous sommes une société commerciale, on vend aux particuliers. » L'armée israélienne, elle, a dit avoir visé des infrastructures utilisées par le Hezbollah pour reconstruire ses capacités. Lire aussi Un mort et sept blessés dans une série de bombardements puissants sur le...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut