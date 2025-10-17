À Ansar, la perte du « travail d'une vie », après des frappes israéliennes massives sur une cimenterie

Un déluge de feu s'est abattu jeudi soir sur un site de fabrication de ciment et de goudron dans la localité d'Ansar (caza de Nabatiyé), lors de frappes israéliennes massives qui ont laissé des dégâts considérables, et ce malgré une trêve en vigueur depuis près d’un an entre le Hezbollah et l'État hébreu. Le site visé est un « tapis de ruines », rapporte notre journaliste sur place Lyana Alameddine. Un employé administratif de l'entreprise propriétaire du site, souhaitant rester anonyme, exprime son incrédulité : « Nous sommes une société commerciale, on vend aux particuliers. » L'armée israélienne, elle, a dit avoir visé des infrastructures utilisées par le Hezbollah pour reconstruire ses capacités. Lire aussi Un mort et sept blessés dans une série de bombardements puissants sur le...

