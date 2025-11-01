Le plan pour un « Nouveau Gaza » : ce que l’on sait des milices soutenues par Israël pour défaire le Hamas

L’idée d’une bande de Gaza durablement divisée entre un « Gaza-Ouest » et un « Gaza-Est » est-elle appelée à se pérenniser ? C’est aujourd’hui un état de fait : une « ligne jaune » sépare la zone dont l’armée israélienne s’est retirée, à l’ouest, de celle, quasi dépeuplée, encore sous contrôle de l’État hébreu, à l’est. Malgré un accord de cessez-le-feu censé écarter le Hamas du pouvoir, le mouvement islamiste a rapidement repris la main sur la partie occidentale, en lançant dès le retrait israélien, le 10 octobre, une campagne de répression féroce contre ceux qu’il a uniformément désignés comme des « collaborateurs ».Qu’en est-il, alors, de Gaza-Est ? Plusieurs dizaines d’images et de vidéos analysées par L’Orient-Le Jour démontrent que l’armée israélienne y laisse...

