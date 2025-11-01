Menu
Le plan pour un « Nouveau Gaza » : ce que l’on sait des milices soutenues par Israël pour défaire le Hamas

Le chef d’une des factions affirme que quatre groupes armés opèrent à Gaza avec un soutien logistique et militaire israélien, dans le cadre d’un projet visant à remplacer le mouvement islamiste.

L'OLJ / Par Enzo Quenescourt, le 01 novembre 2025 à 09h08

Photo de propagande publiée sur les réseaux sociaux de la milice financée par Israël, surnommée « Armée populaire - Forces du Nord ».

L’idée d’une bande de Gaza durablement divisée entre un « Gaza-Ouest » et un « Gaza-Est » est-elle appelée à se pérenniser ? C’est aujourd’hui un état de fait : une « ligne jaune » sépare la zone dont l’armée israélienne s’est retirée, à l’ouest, de celle, quasi dépeuplée, encore sous contrôle de l’État hébreu, à l’est. Malgré un accord de cessez-le-feu censé écarter le Hamas du pouvoir, le mouvement islamiste a rapidement repris la main sur la partie occidentale, en lançant dès le retrait israélien, le 10 octobre, une campagne de répression féroce contre ceux qu’il a uniformément désignés comme des « collaborateurs ».Qu’en est-il, alors, de Gaza-Est ? Plusieurs dizaines d’images et de vidéos analysées par L’Orient-Le Jour démontrent que l’armée israélienne y laisse opérer au moins quatre groupes armés gazaouis, convertis en milices...
hehehehe ! chez nous au Liban, les seules autres milices que l'etat utiliserait contre celle iranienne..... lui sont affiliees corps, ames et bourses comprises.

L’acidulé

09 h 47, le 01 novembre 2025

