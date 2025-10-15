Le ministre libanais des Télécommunications annonce un projet pour le déploiement de la 5G

Le ministre des Télécommunications, Charles Hage, a annoncé le lancement d’un projet visant à moderniser les réseaux et à déployer la 5G sur l’ensemble du territoire libanais sur trois ans.

« L’ère de la 5G a commencé au Liban ! Le ministère des Télécommunications et l’Autorité de régulation des télécommunications, récemment activée, en collaboration avec les opérateurs mobiles Alfa et Touch, lancent un projet sur trois ans pour moderniser les réseaux et déployer la 5G à l’échelle nationale », a écrit le ministre mardi sur X. « Meilleure connectivité, nouvelles opportunités d’emploi et croissance du PIB », s'est-il encore réjoui. Contacté par L'Orient-Le Jour, le ministère n’était pas immédiatement disponible pour fournir davantage de détails sur le projet.

Longtemps gérés par des opérateurs privés, Alfa et Touch sont passés sous la tutelle du ministère des Télécoms depuis 2020. Jeudi dernier, le gouvernement de Nawaf Salam a formé un comité chargé d’examiner l’avenir des deux opérateurs en coordination avec l'Autorité de régulation récemment formée, plus de 20 ans après la loi qui l'a instituée. Cette démarche fait suite à une demande soumise en septembre par le ministère pour obtenir l’autorisation du gouvernement de prendre les mesures administratives et légales nécessaires au lancement d’un appel d’offres international pour la gestion et l’exploitation des deux réseaux.

Les infrastructures de télécommunications au Liban ont plusieurs trains de retard par rapport aux pays développés et dispensent des services assez onéreux.

Le pays a tardé à établir un calendrier clair pour le déploiement de la 5G. De plus, l’infrastructure IMS (IP Multimedia Subsystem), essentielle pour l’intégration de la voix, de la vidéo et des données sur IP, reste partiellement ou totalement inexistante. Ce déficit technique isole le pays du virage numérique mondial et freine le développement de services modernes, intégrés et sécurisés.

Le réseau 4G existant connaît, par ailleurs, des pannes occasionnelles et ne fonctionne pas de manière homogène sur l’ensemble du territoire, ce qui soulève des interrogations sur la performance attendue de la 5G. L’annonce du ministère survient une semaine après la décision du gouvernement d'accorder à Starlink une licence de deux ans pour fournir des services de distribution internet sur tout le territoire libanais via les satellites de SpaceX, la société d’Elon Musk.