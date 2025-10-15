Menu
Société - Animaux

Transfert de deux lionceaux par Animals Lebanon dans un sanctuaire en Afrique du Sud

Les deux félins, un frère et une sœur, avaient été secourus dans un zoo au Liban où ils étaient exploités comme divertissement.

/OLJ / le 15 octobre 2025 à 18h33

Transfert de deux lionceaux par Animals Lebanon dans un sanctuaire en Afrique du Sud

Jana et Ozzy en route vers l'Afrique du Sud. Photo envoyée par Animals Lebanon

Deux lionceaux, secourus il y a quelques mois au Liban, ont été transférés grâce à l’association Animals Lebanon (AL) mercredi de Beyrouth vers le sanctuaire Drakenstein en Afrique du Sud, indique un communiqué de l’association.

Ces lionceaux avaient été signalés par l’association au ministère de l’Agriculture il y a quelques mois, après des plaintes reçues sur le traitement qui leur était réservé dans un zoo des environs de la capitale. À ce moment-là, les bébés lions africains passaient de main en main pour des photos à 5 dollars. Le ministère de l’Agriculture a alors saisi les animaux et les a placés sous la responsabilité de l’association. Les frère et sœur, qui devaient être nommés Ozzy et Jana, n’avaient que deux mois et pesaient huit kilos à peine.

Les lionceaux sont arrivés à Cape Town mercredi après un long voyage. Animals Lebanon précise que le transfert a été rendu possible par l’apport de l’organisation « United for Wildlife » et l’initiative « Rewild for the planet » de Qatar Airways Cargo, qui transporte les animaux sauvages gratuitement vers leurs habitats naturels, via Doha.

Le sanctuaire Drakenstein accueille une vingtaine de grands félins secourus dans le monde entier, dont plusieurs venant du Liban à l’initiative d’AL. Jana et Ozzy devront passer par une brève quarantaine avant de se retrouver dans un enclos fait pour eux.

Le cargo transportant les deux lions à l'aéroport. Photo envoyée par Animals Lebanon

Il n’est pas rare que des grands félins issus du trafic d’animaux se retrouvent au Liban par voie de contrebande. AL a secouru 8 lions en seulement deux ans, et 26 grands félins depuis 2011. L’association estime qu’ils doivent avoir été vendus pour 10 000 dollars ou plus comme animaux domestiques exotiques ou à des zoos privés.

Le Liban s’est doté d’une loi de protection des animaux en 2017, et combat plus efficacement ce trafic mondial lucratif sur ses terres.

