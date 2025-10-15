Environ 400 réfugiés syriens ont quitté le Liban dans un 5e convoi de « retour volontaire »

Un cinquième convoi pour le « retour volontaire » de réfugiés syriens, dans le cadre d'un plan mis en place par le Haut commissariat pour les réfugiés de l'ONU (HCR), est parti mercredi matin, depuis la Cité sportive de Beyrouth. Il s'agit du plus important organisé depuis le lancement du programme de départ volontaire vers la Syrie le 1er juillet, puisqu’il a transporté mercredi au départ de la Cité sportive 400 personnes, selon des chiffres transmis par le HCR à L’Orient-Le Jour.

Comme pour les précédents convois, le retour a été coordonné par la Sûreté générale, avec le HCR, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), la Croix-Rouge libanaise et plusieurs organisations humanitaires. Il est prévu que le convoi rejoigne la Syrie par le poste-frontière de Masnaa (à l’est de Chtaura dans la Békaa), comme pour les trois premiers du même type. Le précédent avait traversé la frontière via le poste-frontière de Arida au Nord.

114.000 candidats au rapatriement

Les bus affrétés mercredi sont partis en direction de Homs, Hama, Idleb, Alep, dans l’Ouest syrien.

Ces 400 réfugiés syriens sont venus s’ajouter aux 573 ayant déjà choisi de rentrer dans leur pays d’origine via ces départs organisés lors des quatre convois précédents, partis de Beyrouth ou de Tripoli. Au total, quelque 114 000 personnes se sont inscrites sur les listes des candidats au programme de départ volontaire, impliquant une radiation de leur dossier dès leur arrivée en Syrie. Ceux-ci représentent toutefois une minorité au sein de l’ensemble des retours, dont la majeure partie repose sur des initiatives spontanées. De manière générale, il est attendu qu’environ 400 000 Syriens, migrants et réfugiés, rentrent dans leur pays d’ici la fin de l’année 2025. Ainsi, 294 912 dossiers de réfugiés syriens ont déjà été radiés des listes du HCR au Liban, entre le début de l’année et la fin du mois de septembre, en raison d’un départ présumé ou vérifié. Ce chiffre pourrait toutefois être sous-estimé, car une partie conséquente des exilés syriens au Liban ne sont pas enregistrés sur les listes du HCR.

Le nombre des réfugiés syriens officiellement enregistrés au Liban est de 722. 173, selon la dernière estimation du HCR datant du 31 mars 2025, mais le nombre réel des Syriens résidant au Liban est estimé à 1,4 million, alors que le HCR a cessé d'enregistrer de nouveaux réfugiés depuis mai 2015, ce qui contribue à l'écart entre les chiffres officiels et les estimations.

Soutien financier en Syrie

Les personnes faisant part de leur départ au HCR perçoivent un soutien financier de 100 $ par individu, et peuvent être éligibles à une aide supplémentaire pouvant s’élever jusqu’à 500 $ par famille une fois arrivées.

Autre mesure incitatrice, la Sûreté générale libanaise a prolongé jusqu’au 31 décembre inclus la levée des frais de passage de frontière à l’entrée ou à la sortie du territoire libanais pour les ressortissants syriens, alors que cette exemption était censée arriver à expiration le 31 septembre.

Plus généralement, un million de réfugiés syriens sont rentrés de l'étranger en Syrie depuis la chute d'Assad, avait annoncé le HCR il y a deux semaines, appelant la communauté internationale à « accroître son soutien pour mettre fin aux souffrances et aux déplacements de millions de Syriens contraints de fuir leurs foyers au cours des 14 dernières années et à aider à la reconstruction du pays ». Tout en décrivant ces retours massifs comme « un signe du grand espoir et des attentes élevées des Syriens après la transition politique dans leur pays », le HCR avait souligné que les personnes qui rentrent chez elles sont confrontées à « d'immenses défis », et déploré que les fonds destinés à faire face à la crise syrienne soient « en baisse ». En Syrie, moins d'un quart des fonds dont les agences des Nations unies ont déclaré avoir besoin pour fournir de l'aide cette année ont été fournis.