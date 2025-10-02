« Nous ne savons pas encore où nous installer » : depuis la Quarantaine, un nouveau convoi de Syriens a pris le chemin du retour

Départ d'un convoi de réfugiés syriens sous l'égide du HCR et de l'OIM, le 2 octobre 2025, à la Quarantaine, dans l'est de Beyrouth. Mohammad Yassine/L'Orient-Le Jour
Il n’est pas encore 6h lorsque les premiers noms sont hélés. Au milieu d’un parking bordé par la voie rapide traversant la zone industrielle de la Quarantaine, dans l’est de Beyrouth, une petite dizaine de familles de réfugiés syriens patientent en file indienne avant d’être pris en charge par les quelques gilets bleus formant le personnel de l’ONU. « Vous ne pouvez prendre que ce qui est vraiment nécessaire », lance l’une des employées en inspectant un amas de valises et de sacs en plastique contenant, pèle-mêle, des vêtements, des paquets de pâtes, boîtes de thon et autres victuailles, de la vaisselle, des couvertures, des distributeurs d’eau, des feuilles de thé… sans oublier le narguilé. Un chien renifleur colle son museau sur l’amoncellement d’effets personnels, fouillés par des soldats de l’armée libanaise.« Nous avons pris autant...
20 h 10, le 02 octobre 2025