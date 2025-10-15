Pollution et économie en berne à Ersal, après le départ de « 90 % » des réfugiés syriens

Un petit réfugié syrien joue tout seul dans un camp en ruines dans le village de Ersal, dans la Békaa, le 1er octobre 2025. Zeina Antonios/L'Orient-Le Jour
Allées désertes, structures en béton abandonnées, déchets et gravats : c’est tout ce qui reste des 180 camps de réfugiés syriens de la localité de Ersal (Baalbeck-Hermel), située à une vingtaine de kilomètres de la frontière syrienne. Autrefois remplie de milliers de tentes blanches qui ont accueilli à partir de 2012 près de 140 000 Syriens fuyant la guerre, Ersal s’est vidée du jour au lendemain, après la chute du régime de Bachar el-Assad, le 8 décembre 2024. Près d’un an après le départ de « 90 % des réfugiés » de cette bourgade de 50 000 habitants, le président de la municipalité, Mounir Hojeiry, constate les dégâts écologiques et économiques engendrés par plus de dix ans de présence chaotique. Il tire aujourd’hui la sonnette d’alarme, pour tenter de reconstruire son village. Lire aussi Depuis la Quarantaine, un nouveau convoi de...
