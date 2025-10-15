Pollution et économie en berne à Ersal, après le départ de « 90 % » des réfugiés syriens

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google Allées désertes, structures en béton abandonnées, déchets et gravats : c’est tout ce qui reste des 180 camps de réfugiés syriens de la localité de Ersal (Baalbeck-Hermel), située à une vingtaine de kilomètres de la frontière syrienne. Autrefois remplie de milliers de tentes blanches qui ont accueilli à partir de 2012 près de 140 000 Syriens fuyant la guerre, Ersal s’est vidée du jour au lendemain, après la chute du régime de Bachar el-Assad, le 8 décembre 2024. Près d’un an après le départ de « 90 % des réfugiés » de cette bourgade de 50 000 habitants, le président de la municipalité, Mounir Hojeiry, constate les dégâts écologiques et économiques engendrés par plus de dix ans de présence chaotique. Il tire aujourd’hui la sonnette d’alarme, pour tenter de reconstruire son village. Lire aussi Depuis la Quarantaine, un nouveau convoi de...

Allées désertes, structures en béton abandonnées, déchets et gravats : c’est tout ce qui reste des 180 camps de réfugiés syriens de la localité de Ersal (Baalbeck-Hermel), située à une vingtaine de kilomètres de la frontière syrienne. Autrefois remplie de milliers de tentes blanches qui ont accueilli à partir de 2012 près de 140 000 Syriens fuyant la guerre, Ersal s’est vidée du jour au lendemain, après la chute du régime de Bachar el-Assad, le 8 décembre 2024. Près d’un an après le départ de « 90 % des réfugiés » de cette bourgade de 50 000 habitants, le président de la municipalité, Mounir Hojeiry, constate les dégâts écologiques et économiques engendrés par plus de dix ans de présence chaotique. Il tire aujourd’hui la sonnette d’alarme, pour tenter de reconstruire son village. Lire aussi...

Économisez 70% sur votre abonnement ! Offre flash valable jusqu'au vendredi 17 octobre. Je me connecte