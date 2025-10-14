Macron « déterminé » à organiser deux conférences en soutien au Liban d'ici fin 2025

Le président français Emmanuel Macron a affirmé mardi, dans une lettre adressée au président de la République Joseph Aoun, être « déterminé » à organiser, d'ici fin 2025, une conférence de soutien aux forces armées libanaises et une autre consacrée à la reconstruction du Liban.

« Je me réjouis du renouvellement, à l'unanimité par le Conseil de sécurité des Nations unies, du mandat de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) et salue de nouveau vos décisions courageuses vers le rétablissement du monopole de la force », a écrit Emmanuel Macron dans sa lettre. « Je vous réitère ma détermination à organiser, d'ici la fin de l'année, deux conférences : la première en soutien aux forces armées libanaises, pilier de la souveraineté du pays, la seconde pour le redressement et la reconstruction du Liban », a poursuivi le président français. Il a également souligné « l'amitié entre nos deux peuples et le soutien indéfectible de la France au Liban ».

Début septembre, le ministre libanais des Affaires étrangères, Joe Raggi, avait annoncé avoir été informé par son homologue français, Jean-Noël Barrot, de l’intention du président français d’organiser deux conférences internationales pour le Liban, « l’une en soutien à l’armée libanaise, l’autre dédiée à la reconstruction et à la relance économique du pays, lorsque les conditions appropriées seront réunies ».

Le Hezbollah est sorti largement affaibli du conflit qui l'a opposé à l'Etat hébreu entre octobre 2023 et fin novembre 2024. Les efforts de reconstruction, notamment au Liban-Sud, n'ont toujours pas été amorcés. La communauté internationale et les bailleurs de fonds conditionnent les aides financières au Liban et à son armée à la mise en œuvre de réformes économiques et institutionnelles, et réclament des avancées concrètes sur le monopole des armes, incluant le démantèlement de l'arsenal du Hezbollah. Une conférence s'était tenue à Paris fin octobre 2024, en plein cœur de la guerre ouverte entre le parti chiite et Israël, lors de laquelle près d'un milliard de dollars avait été levé pour le Liban, dont environ un quart avait été alloué aux forces armées libanaises.

Le 5 août dernier, le Conseil des ministres a pris la décision de consacrer le monopole des armes aux mains de l'État, chargeant l'armée libanaise d'élaborer un plan ce sens, qui a été présenté le 5 septembre. Le parti chiite, lui, refuse toujours de remettre son arsenal. Dans un discours, fin septembre, devant l'Assemblée générale de l'ONU, le président libanais avait insisté sur la nécessité de fournir à l’armée les moyens nécessaires « pour qu’elle accomplisse sa mission de défense exclusive ». Il avait par ailleurs exhorté la communauté internationale à « ne pas abandonner le Liban », et insisté sur la nécessité de soutenir le pays face à des crises qui visent à « frapper son modèle unique de coexistence ».