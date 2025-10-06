Conseil des ministres à Baabda consacré au désarmement

Le Conseil des ministres dirigé par Nawaf Salam se réunit actuellement au palais présidentiel de Baabda, sous la présidence du chef de l’État, Joseph Aoun.

La séance a porté principalement sur le rétablissement du monopole de l’État sur les armes. Le commandant en chef de l’armée, le général Rodolphe Haykal, y a présenté un premier bilan de l’action de l'institution militaire à ce sujet.

Depuis la décision prise en deux temps début août et ajustée début septembre, le gouvernement a consacré la restauration du monopole d’État sur les armes et chargé l’armée d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de désarmement. Le Hezbollah, qui a accepté fin novembre 2024 un cessez-le-feu avec Israël mettant fin à 13 mois de combats, refuse quant à lui de remettre ses armes, du moins tant que l’armée israélienne occupe encore six points qu'elle juge « stratégiques » le long de la frontière et poursuit des frappes quasi-quotidiennes sur le pays.

Le Conseil des ministres a ensuite examiné les suites de l’affaire de l’illumination non autorisée de la Grotte aux pigeons à Raouché, à Beyrouth, par les partisans du Hezbollah le 25 septembre dernier. Les ministres doivent prendre connaissance des mesures prises par le Parquet général dans cette affaire. Selon la chaîne LBCI, le Premier ministre Nawaf Salam a proposé de suspendre temporairement les activités de l’association Rissalat, une ONG liée au Hezbollah, qui a organisé l’illumination, en attendant la fin de l’enquête. Selon la chaîne, le ministre de la Santé a suggéré d’attendre la conclusion de l’enquête avant toute décision, mais le Conseil des ministres a finalement opté pour la suspension immédiate jusqu’à l’achèvement des procédures.

Une manifestation de soutien à l'association a eu lieu dans le quartier de Ghobeiri, dans la banlieue sud de Beyrouth, en parallèle du Conseil des ministres. Les représentants de l'association ont exprimé, pendant cette manifestation, leur volonté de persévérer dans leur action pour défendre une cause qu'ils qualifient de « sacrée », promettant d'annoncer plusieurs événements importants dans les plus brefs délais. Ils se sont cependant défendus de vouloir défier les autorités et ont indiqué qu'ils agiraient sur le plan juridique pour faire valoir leur liberté d'expression, comptant sur l'appui du ministère de la Culture.

Le Conseil des ministres doit également se pencher sur le décret d’application de la loi sur le secret bancaire. L’objectif n’est pas de réécrire la loi, mais d’en rendre l’accès à l’information réellement effectif pour les autorités de contrôle, en précisant formulaires, délais, circuits d’échange et garde-fous.

MM. Aoun et Salam se sont réunis juste avant la séance pour évoquer les derniers développements, selon un communiqué du palais de Baabda. Le président avait reçu plus tôt le ministre de la Santé Rakan Nasreddine, relevant de la quote-part du Hezbollah, avec qui il a notamment discuté du Conseil des ministres, a aussi rapporté la présidence libanaise dans un communiqué.

M. Nasreddine a par ailleurs présenté au chef de l’État les résultats de sa participation au 6ᵉ Sommet ministériel mondial sur la santé mentale, tenu au Qatar, à Doha, les 30 septembre et 1er octobre derniers. Lors de ce sommet, le ministre a notamment échangé avec le Qatar sur les moyens de renforcer la coopération dans le domaine de la santé entre les deux pays, entamant des démarches en vue de la signature d’un accord de coopération entre son ministère et le Fonds du Qatar pour le développement.

Le ministre a également demandé l’appui de ses homologues pour la réhabilitation des hôpitaux et centres de soins primaires partiellement ou totalement détruits lors de la dernière guerre entre le Hezbollah et Israël, soulignant l’urgence de restaurer leur pleine capacité opérationnelle, a-t-il dit à Joseph Aoun. Il a enfin rapporté au président libanais que ses entretiens avec les ministres de la Santé d’Égypte et de Bahreïn avaient également été fructueux.



