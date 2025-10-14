Des chars israéliens aperçus en face de Aïtaroun par des villageois venus récolter leurs olives

Des chars israéliens ont été aperçus mardi matin au niveau du site israélien de « Malkiya » et du site libanais occupé de « Jal el-Deir », au sud du village de Aïtaroun (Bint Jbeil), après une nuit relativement calme au Liban-Sud, rapporte notre correspondant au Liban-Sud Mountasser Abdallah.

Les chars ont été aperçus par des habitants du village de Aïtaroun se rendant pour la première fois depuis la trêve pour récolter les olives dans leurs vergers aux abords de Aïtaroun.

C'est dans ce cadre que plusieurs municipalités des villages frontaliers ont appelé ces derniers jours les habitants à s'inscrire auprès d'elles avant de se rendre dans leurs champs, afin que les forces israéliennes soient informées de leurs déplacements.

Mardi, la municipalité de Blida (Bint Jbeil) a fixé dans un communiqué la période allant du jeudi 16 octobre au lundi 20 octobre inclus, pour autoriser l'accès aux terres et aux vignobles situés à l'est du village, afin de procéder à la récolte des olives, à l'élagage, à la coupe du bois de chauffage et au labour des terres, sous la surveillance de patrouilles de l'armée libanaise et des Casques bleus de la Finul. De même pour la municipalité de Meis el-Jabal (Marjeyoun), qui a annoncé que l'armée libanaise, les renseignements et la Finul accompagneront les agriculteurs pendant la saison de la récolte des olives dans les régions de Toufa et al-Bayad, durant la même période, de 7h à 18h.

De vastes champs d’oliviers et de terres agricoles ont été brûlés dans le Sud pendant la guerre, dans les frappes, mais aussi en raison de l’utilisation par Israël de bombes au phosphore blanc.

Incursion nocturne israélienne

Par ailleurs, la nuit de lundi à mardi a été marquée par une incursion, peu après minuit, de trois petits petits véhicules militaires israéliens de type ATV dans la zone frontalière de Khallat Wardé, en direction des abords ouest de la localité de Aïta al-Chaab (Bint Jbeil), précise notre correspondant. Il y a un mois, une unité de l’armée israélienne s’était infiltrée dans Aïta el-Chaab et y avait dynamité un bâtiment dépendant d’une école pour enfants en situation de handicap.





L'armée israélienne attaque quotidiennement le Liban-Sud avec des frappes de drone ou des tirs de mitrailleuse, et continue d'occuper au moins six positions qu'elle juge « stratégiques » sur des collines de la zone. Dans la nuit de vendredi à samedi, l'aviation israélienne a mené des frappes massives dans la région de Msayleh, au sud de Saïda, détruisant des centaines de bulldozers et excavatrices. De nombreux responsables libanais ont condamné ces bombardements, et notamment le fait qu'ils ont ciblé des infrastructures civiles.