Bohsali assure que les prix des denrées alimentaires n'ont pas explosé au Liban

Le président du syndicat des importateurs de denrées alimentaires, Hani Bohsali, a indiqué dans un communiqué relayé par l’Agence nationale d’information (Ani, officielle) que « ce qui est diffusé concernant des hausses importantes des prix des denrées alimentaires ne reflète pas la réalité des marchés libanais ».

« Les rapports publiés sur les taux d’inflation des prix alimentaires sont contradictoires, y compris parmi les références internationales (...). Certains d’entre eux avancent des taux élevés qui ne reposent pas sur la réalité du terrain », a-t-il insisté, sans citer de chiffres en particulier. Il avait relayé une première fois ce message en fin de semaine dernière en s’exprimant auprès du site d'information Lebeconomy.com.

Reconnaissant que certains prix ont augmenté sous l’effet du renforcement de l’euro par rapport au dollar ces derniers mois (il évolue entre 1,15 et 1,20 dollar pour un euro depuis juin, selon les données de marché), « ainsi que de l’augmentation de certaines matières premières alimentaires au niveau mondial et de la forte hausse des coûts opérationnels dans divers secteurs », il a cependant assuré que ces prix n’avaient pas explosé comme le suggèrent certains médias.

Un article publié au début du mois par le quotidien pro-Hezbollah al-Akhbar faisait notamment état d’une hausse de 21,4 % de l’inflation des denrées alimentaires au Liban sur les onze derniers mois, indiquant qu’il s’agissait de l’une des plus fortes hausses enregistrées pour un pays sur cette période. La chaîne MTV, dont la ligne éditoriale est diamétralement opposée à celle d'al-Akhbar a également publié au moins deux sujets sur son site d’information consacrés à la hausse des prix, reprenant, dans celui mis en ligne lundi, le même chiffre attribué à la Banque mondiale (BM).

« L’inflation annuelle des prix alimentaires est d’environ 20 %, selon les données de l’Administration centrale des statistiques (ACS). La Banque mondiale se base sur ces chiffres officiels. Ni la Banque mondiale ni le FMI n’ont leurs propres estimations », a expliqué à L’Orient-Le Jour l’économiste en chef de l’Institut pour la zone MENA et Asie centrale, Garbis Iradian. Les derniers chiffres de l’ACS couvrent la période allant jusqu’à fin août, et la prochaine mise à jour, qui portera sur septembre, est attendue dans la deuxième quinzaine d’octobre. Selon les derniers chiffres de l’ACS, la hausse de l'indice des prix à la consommation au Liban a ralenti en août (+0,56 % en rythme mensuel), mais reste élevée (+14,24 % sur un an). Le sous-indice mesurant les prix des denrées alimentaires et des boissons non alcoolisées a progressé de 3,40 % en rythme mensuel et de 23,55 % en rythme annuel. En juillet, ces deux taux étaient respectivement de +2,33 % et +21,88 %. En juin, -0,70 % et 20,79 %.

Hani Bohsali assure, lui, que le marché a en réalité connu « une augmentation des prix comprise entre 1 % et 3 % durant l’été, notamment en juillet et en août — deux mois à forte activité touristique —, qui est tout à fait normale et ne mérite pas d’être exagérée, car elle résulte d’une pression temporaire sur les prix due à la forte demande durant cette période ».

« Le syndicat suit de près l’évolution des hausses pour éviter les abus de certains commerçants », a-t-il précisé, soulignant que « les grandes enseignes et les sociétés bien connues ne pratiquent pas de politique de hausse arbitraire des prix ; au contraire, la forte concurrence entre elles contribue à maintenir les prix au minimum ». C'est en principe la Direction de la protection du consommateur, rattachée au ministère de l'Économie, qui est chargée de surveiller les prix.