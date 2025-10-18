Menu
Société - Éducation

Face à la demande, l’anglais s’impose dans les écoles francophones du Liban

Le nombre d’écoles privées anglophones a grimpé de 445 en 2018-2019 à 494 en 2023-2024, selon le Centre de recherche et de développement pédagogique.

Par Anne-Marie El-HAGE, le 18 octobre 2025 à 08h58

Un cours d’arabe dans une classe primaire du Collège Melkart. Photo fournie par l'établissement Melkart

Trois ans déjà que le Collège des sœurs antonines de Roumié (Metn) a lancé ses premières sections anglophones. Après avoir développé une section par classe jusqu’au CM1, il en a ouvert deux cette rentrée à chaque niveau de maternelle. « Chaque année, nous montons d’une classe avec pour objectif le bac international (IB) », indique Madeleine Hage, conseillère pédagogique. Si le français y reste majoritaire, cet institut privé – traditionnellement trilingue – s’anglicise, répondant « à une forte demande des parents », explique-t-elle.Le français, aux côtés de l’arabe, a longtemps été la principale langue d’enseignement au Liban, mais l’anglais s’est imposé depuis 2019-2020. Selon les données du Centre de recherche et de développement pédagogique (CRDP), l’enseignement anglophone comptait plus de 600 000 élèves en 2023-2024, soit 55,45 %...
Cet article rime parfaitement avec la dégringolade de la culture Française au Liban et l'ascension vertigineuse du matérialisme affaires-pognon à qui mieux-mieux. Le Libanais, loin de ne pas l'être déjà, deviendrait-il par hazard de plus en plus superficiel ? Alea Jacta Est ...

Remy Martin

11 h 50, le 18 octobre 2025

  • Cet article rime parfaitement avec la dégringolade de la culture Française au Liban et l'ascension vertigineuse du matérialisme affaires-pognon à qui mieux-mieux. Le Libanais, loin de ne pas l'être déjà, deviendrait-il par hazard de plus en plus superficiel ? Alea Jacta Est ...

    Remy Martin

    11 h 50, le 18 octobre 2025

  • Touchez pas a la FRANCOPHONIE. Il y a des ecoles et des universites pour ceux qui veulent L,ANGLOPHONIE.

    La Libre Expression. La Patrie en peril.

    11 h 13, le 18 octobre 2025

