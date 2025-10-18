Face à la demande, l’anglais s’impose dans les écoles francophones du Liban

Un cours d’arabe dans une classe primaire du Collège Melkart. Photo fournie par l'établissement Melkart
Trois ans déjà que le Collège des sœurs antonines de Roumié (Metn) a lancé ses premières sections anglophones. Après avoir développé une section par classe jusqu’au CM1, il en a ouvert deux cette rentrée à chaque niveau de maternelle. « Chaque année, nous montons d’une classe avec pour objectif le bac international (IB) », indique Madeleine Hage, conseillère pédagogique. Si le français y reste majoritaire, cet institut privé – traditionnellement trilingue – s’anglicise, répondant « à une forte demande des parents », explique-t-elle.Le français, aux côtés de l’arabe, a longtemps été la principale langue d’enseignement au Liban, mais l’anglais s’est imposé depuis 2019-2020. Selon les données du Centre de recherche et de développement pédagogique (CRDP), l’enseignement anglophone comptait plus de 600 000 élèves en 2023-2024, soit 55,45 %...
Trois ans déjà que le Collège des sœurs antonines de Roumié (Metn) a lancé ses premières sections anglophones. Après avoir développé une section par classe jusqu’au CM1, il en a ouvert deux cette rentrée à chaque niveau de maternelle. « Chaque année, nous montons d’une classe avec pour objectif le bac international (IB) », indique Madeleine Hage, conseillère pédagogique. Si le français y reste majoritaire, cet institut privé – traditionnellement trilingue – s’anglicise, répondant « à une forte demande des parents », explique-t-elle.Le français, aux côtés de l’arabe, a longtemps été la principale langue d’enseignement au Liban, mais l’anglais s’est imposé depuis 2019-2020. Selon les données du Centre de recherche et de développement pédagogique (CRDP), l’enseignement anglophone...
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.
Cet article rime parfaitement avec la dégringolade de la culture Française au Liban et l'ascension vertigineuse du matérialisme affaires-pognon à qui mieux-mieux. Le Libanais, loin de ne pas l'être déjà, deviendrait-il par hazard de plus en plus superficiel ? Alea Jacta Est ...
11 h 50, le 18 octobre 2025