Face à la demande, l’anglais s’impose dans les écoles francophones du Liban

Trois ans déjà que le Collège des sœurs antonines de Roumié (Metn) a lancé ses premières sections anglophones. Après avoir développé une section par classe jusqu’au CM1, il en a ouvert deux cette rentrée à chaque niveau de maternelle. « Chaque année, nous montons d’une classe avec pour objectif le bac international (IB) », indique Madeleine Hage, conseillère pédagogique. Si le français y reste majoritaire, cet institut privé – traditionnellement trilingue – s’anglicise, répondant « à une forte demande des parents », explique-t-elle.Le français, aux côtés de l’arabe, a longtemps été la principale langue d’enseignement au Liban, mais l’anglais s’est imposé depuis 2019-2020. Selon les données du Centre de recherche et de développement pédagogique (CRDP), l’enseignement anglophone...

