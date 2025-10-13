Sept otages ont été libérés par le Hamas dans la matinée, et sont arrivés en Israël. Treize autres doivent encore être remis à l'armée israélienne.

Donald Trump, accueilli par Netanyahu à l'aéroport, doit prononcer un discours au parlement, avant de se rendre à Charm el-Cheikh pour un « sommet de la paix ».

Mahmoud Abbas sera présent à ce sommet, a annoncé Emmanuel Macron.

L'armée israélienne s'attend à ce que toutes les dépouilles d'otages encore dans la bande de Gaza ne soient pas rendues ce lundi.