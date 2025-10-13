⚡La Croix-Rouge a reçu les 13 otages libérés dans le cadre de la deuxième vague de libérations, selon Al-Jazeera, qui cite la chaîne israélienne 12.
La France aura un « rôle tout particulier » au côté de l'Autorité palestinienne dans la gouvernance de Gaza, affirme Emmanuel Macron depuis l'Egypte, dans des propos rapportés par l'AFP.
Un deuxième groupe d’otages est en route vers Israël
La radio publique israélienne a rapporté que la Croix-Rouge a reçu de nouveaux otages de Gaza, sans en préciser le nombre, qui sont actuellement en route vers Israël, selon al-Jazeera. Sept otages ont été libérés vers 8 heures du matin.
En tout 20 otages devront être libérés dans la matinée.
Donald Trump : La guerre de Gaza est terminée
« La guerre à Gaza est terminée. Tout le monde veut faire partie de la paix. Je ne pense pas que ceux qui m’ont donné des garanties verbales concernant l’accord sur Gaza souhaitent me décevoir » a indiqué depuis l’avion le président américain Donald Trump, selon les images d’al- Jazeera.
« J’ai eu des différends avec Netanyahu, mais ils ont été rapidement réglés » a également précise Donald Trump. « Le Qatar nous a beaucoup aidés à parvenir à l’accord sur Gaza. L’émir du Qatar est un homme remarquable ; il nous a réellement aidés dans cet accord. Les Qataris ont fait preuve d’un grand courage, et leur dirigeant, l’émir du Qatar, a été extrêmement courageux » a poursuivi le président américain. Le 9 septembre, Israël a visé les négociateurs du Hamas à Doha, au Qatar, suscitant les réprobations des États-Unis, dont le pays du Golfe est un allié clé. « Je serais fier de visiter Gaza et j’aimerais que mes pieds foulent sa terre » a-t-il également affirmé.
Abbas assistera au « sommet pour la paix » présidé par Trump et Sissi en Egypte, a annoncé Emmanuel Macron.
L'UE va redémarrer mercredi sa mission de surveillance au poste-frontière entre Gaza et l'Egypte
L'Union européenne va redémarrer « mercredi » sa mission de surveillance au poste-frontière de Rafah, entre Gaza et l'Egypte, a annoncé la cheffe de la diplomatie de l'UE, Kaja Kallas, dans un message sur X.
La mission de surveillance EUBAM, impliquant des forces de police italiennes, espagnoles et françaises, a pour objectif d'assurer une présence neutre et tierce au niveau de ce passage frontalier stratégique. Elle a été redéployée en janvier, avant d'être suspendue en mars.
Donald Trump : « Je ne sais pas pour la Riviera de Gaza, il y a d’abord des gens dont il faut s’occuper »
Répondant à des questions de journalistes depuis l’avion l’amenant vers Tel-Aviv, le président américain Donald Trump a déclaré ne « pas savoir pour la Riviera de Gaza », ajoutant qu’« il y a d’abord des gens dont il faut s’occuper », rapporte l'agence Reuters.
En février, le président américain avait suscité l'indignation en évoquant l'idée de transformer Gaza en « Riviera du Moyen-Orient » en déplaçant les habitants palestiniens et en plaçant le territoire sous contrôle américain.
Gaza : la Croix-Rouge en route pour récupérer d'autres otages
Un convoi du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est en route vers un point de rendez-vous dans le sud de la bande de Gaza pour récupérer d'autres otages aux mains du Hamas après la libération d'un premier groupe de sept captifs. « La Croix-Rouge est en route vers un autre point de rencontre dans le sud de la bande de Gaza, où plusieurs otages lui seront remis », indique un communiqué de l'armée israélienne.
L'UE salue la libération des otages israéliens, « rendue possible par le président Trump », rapporte l’AFP.
Donald Trump est arrivé à Tel-Aviv
Le président américain, Donald Trump, est arrivé à Tel-Aviv pour une visite au cours de laquelle il doit prononcer un discours devant le Parlement israélien, avant de se rendre plus tard dans la journée à Charm el-Cheikh en Égypte pour coprésider, aux côtés du président égyptien Abdel Fattah el-Sissi, une conférence internationale sur Gaza.
À l'aéroport Ben Gurion, il a été accueilli par son homologue israélien, Isaac Herzog, et le Premier ministre Benjamin Netanyahu.
Des otages israéliens non encore libérés ont passé des appels vidéo avec leurs familles, ont confirmé le Hamas et le Forum des familles.
Israël : « Notre combat n'est pas terminé », dit le Forum des familles d'otages
Le Forum des familles d'otages israéliens s'est réjoui de la libération dans la matinée de sept otages à Gaza mais a affirmé que son combat ne serait « pas terminé » tant que tous les otages et dépouilles d'otages ne seraient pas revenus en Israël.
« Après 738 jours d'angoisse en captivité, Omri Miran, Matan Angrest, Ziv Berman, Gali Berman, Guy Gilboa-Dalal, Alon Ohel et Eitan Mor nous reviennent pour embrasser leurs familles qui ont oeuvré sans relâche pour leur libération, leurs amis et une nation entière qui a cru et s'est battue pour ce jour », indique le Forum, principale organisation de proches des captifs dans un communiqué.
« Notre combat n'est pas terminé. Il ne s'arrêtera que lorsque le dernier otage sera retrouvé et rendu en vue d'être enterré dignement. C'est notre devoir moral. Ce n'est qu'alors que le peuple d'Israël sera au complet », ajoute le texte.
Libérations d'otages : « Nous attendons tout le monde, jusqu'au dernier », dit le président israélien Isaac Herzog.
Un véhicule de la Croix rouge transportant des otages israéliens retenus à Gaza depuis octobre 2023, à Gaza-Ville, le 13 octobre 2025.
Libération des otages israéliens : Macron estime que « la paix devient possible pour Israël, pour Gaza et la région »
Emmanuel Macron a salué ce matin la libération par le Hamas d'otages israéliens encore en vie dans la bande de Gaza, estimant que « la paix devient possible pour Israël, pour Gaza et la région ».
« Je partage la joie des familles et du peuple israélien alors que sept otages viennent d’être remis à la Croix-Rouge », a écrit sur X le chef de l'État français, à son arrivée à Charm el-Cheikh en Égypte pour un « sommet pour la paix » consacré à Gaza. Au total, 20 otages israéliens encore vivants doivent être rendus à Israël lundi matin.
Contrairement aux libérations d’otages précédentes, celles-ci se font à l’abri des regards des médias, rapporte un journaliste sur place à la chaîne al-Jazeera. Les dernières étaient scénographiées, suscitant les réprobations de la rue israélienne et de certaines organisations de défense des droits de l'homme.
« Bon retour à la maison » : le ministère des Affaires étrangères israélien souhaite la bienvenue à 7 otages relâchés par le Hamas
Le ministère des Affaires étrangères israélien a salué le « retour à la maison » de sept otages israéliens libérés ce matin par le Hamas. « Bon retour à la maison », écrit le ministère dans une série de sept messages sur X avec les portraits des sept otages : Matan Angrest, Gali et Ziv Berman, Guy Gilboa-Dalal, Omri Miran, Eitan Mor, Alon Ohel.
L'armée israélienne a indiqué de son côté que les sept otages livrés par le Hamas à la Croix-Rouge avaient été remis par celle-ci à des soldats à l'intérieur de la bande de Gaza et qu'ils faisaient étaient en route vers le territoire israélien.« Selon les informations fournies par la Croix-Rouge, sept otages lui ont été remis et sont en route » pour être remis à des soldats israéliens et à des membres du Shin Bet (sécurité intérieure) « à l'intérieur de la bande de Gaza », avait écrit l'armée dans un communiqué. Citant une source sécuritaire, la radio-télévision publique israélienne avait indiqué plus tôt que le mouvement palestinien avait remis à la Croix-Rouge, dans Gaza-ville, sept otages en vie enlevés le 7 octobre 2023.
Libération d’otages : Israël a « dû céder aux conditions de la résistance », se félicite le Hamas
Dans la continuité du communiqué de sa branche armée publié une heure plus tôt, le Hamas a écrit qu’Israël a « dû céder aux conditions de la résistance, qui a réaffirmé que le retour de ses soldats captifs ne peut se faire que par un accord d’échange et par la fin de la guerre d’extermination ».
« La résistance a déployé tous les efforts pour préserver la vie des prisonniers de l’occupant (israélien), malgré les tentatives du criminel de guerre Netanyahu et de son armée — qui ont cherché à les cibler et à s’en débarrasser — alors que nos prisonniers dans les geôles de l’occupant sont exposés à toutes sortes de violations : brimades, tortures et exécutions » a également dénoncé le Hamas. « Notre peuple palestinien ne connaîtra le repos que lorsque le dernier prisonnier des néo-nazis (israéliens) sera libéré et que l’occupation sera levée de notre terre et de nos lieux saints » conclut le mouvement palestinien.
Alors que la première phase du cessez-le-feu avance, les dirigeants du monde se réunissent pour discuter du plan Trump pour l’enclave... sans Israélien ni Palestinien autour de la table.
Retrouvez ici l'éclairage de Dany Moudallal sur les enjeux de ce sommet.
Libération d’otages : tous les otages morts encore présents à Gaza ne seront vraisemblablement pas rendus lundi
L'armée israélienne s'attend à ce que toutes les dépouilles d'otages encore dans la bande de Gaza ne soient pas rendues aujourd'hui, a indiqué dimanche soir un haut responsable militaire. « C'est malheureusement quelque chose que nous prévoyons, que tous les otages morts ne soient pas restitués demain », a déclaré ce responsable à des journalistes sous le couvert de l’anonymat, rapporte l’AFP.
Plus tôt, une porte-parole du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait indiqué à la presse qu'un « organisme international, convenu dans le cadre [de l'accord de cessez-le-feu, aiderait] à localiser les otages (morts) s'ils ne sont pas retrouvés et libérés » lundi.
Tel-Aviv : la foule exulte sur la place des Otages à l'annonce de la remise de 7 captifs à la Croix-Rouge, rapporte un journaliste sur place de l’AFP
Sommet de Charm el-Cheikh : les pays médiateurs de l’accord doivent signer un document garantissant son application
Les pays médiateurs de l'accord de cessez-le-feu à Gaza doivent signer dans la journée un document garantissant l'application de l'accord, lors du sommet organisé dans la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh, a indiqué dimanche à l'AFP une source diplomatique.
« Les signataires en seront les garants : les États-Unis, l'Égypte, le Qatar et probablement la Turquie », a précisé cette source au fait des préparatifs du sommet, sous couvert d'anonymat en raison de la sensibilité du dossier. Le ministère égyptien des Affaires étrangères avait annoncé plus tôt qu'un document mettant fin à la guerre à Gaza devait être signé lors de cette rencontre coprésidée par les États-Unis et l'Égypte.
Netanyahu : Certains de nos ennemis tentent de se rétablir pour nous attaquer de nouveau, mais on s'en occupe
Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré lors d’une allocution dimanche soir qu’Israël a remporté d'« immenses victoires » en deux ans, mais que « la lutte n'est pas terminée ».
« Nous avons encore de très grands défis sécuritaires devant nous. Certains de nos ennemis tentent de se rétablir pour nous attaquer de nouveau, et comme on dit chez nous, on s'en occupe », a ajouté M. Netanyahu sans plus de précisions, rapporte l’AFP.
Les 1.966 prisonniers palestiniens devant être libérés ont embarqué dans des bus depuis les prisons israéliennes
Selon un responsable impliqué dans l’opération cité par Reuters, les 1 966 prisonniers palestiniens dont la libération est prévue dans la journée ont embarqué dans des bus depuis les prisons israéliennes.
Parmi eux, 1 716 Palestiniens originaires de Gaza devraient être relâchés à l’hôpital Nasser de Gaza le même jour. En outre, 250 Palestiniens condamnés à la prison à vie en Israël devraient être libérés vers la Cisjordanie, Jérusalem et l’étranger, également lundi, selon la même source.
L’ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, a déclaré sur X qu’« il est surréaliste d’être ici alors que le premier groupe d’otages est libéré ».
« C’est un moment comparable à l’alunissage, où le temps semble suspendu tandis que nous assistons à cet instant historique », a-t-il ajouté.
Libération d’otages : « L’ennemi (israélien) a échoué à récupérer ses otages par la pression militaire » et les récupère « à travers un accord d’échange, comme la résistance l’avait promis dès le départ » affirme les Brigades Izzedine al-Qassam
Dans un communiqué publié dans la foulée de la libération des premiers otages israéliens vivants restants dans l’enclave, les combattants des Brigades Izzedine al-Qassam, aile militaire du Hamas, ont déclaré que « l’ennemi (israélien) a échoué à récupérer ses otages par la pression militaire, malgré sa supériorité en matière de renseignement et son excédent de puissance ».
« Finalement, l’ennemi s’est soumis et récupère ses otages à travers un accord d’échange, comme la résistance l’avait promis dès le départ » ajoute le communiqué, publié par la chaîne al-Jazeera. « Nous annonçons notre engagement envers l’accord conclu et le respect du calendrier qui y est associé, tant que l’ennemi s’y conforme. L’accord atteint est le fruit de la résistance et de la persévérance de notre peuple. La résistance a cherché à mettre fin à la guerre d’extermination, mais l’ennemi avait fait échouer tous les efforts pour des considérations égoïstes et étroites » écrit également le Hamas.
Libération d’otages : tous les otages vivants seront remis avant 10 heures
Selon les informations d’al-Jazeera, les combattants des Brigades Izzedine al-Qassam du Hamas ont remis des otages israéliens vivants à la Croix-Rouge dans la bande de Gaza, au nombre de sept selon les informations israéliennes, et la remise des autres otages vivants sera achevée à 10 heures, et se fera dans le sud de l'enclave.
Gaza : 7 otages israéliens libérés
Sept otages dans la bande de Gaza ont déjà été remis à la Croix-Rouge, selon la chaîne 13 israélienne citée par Al-Jazeera.
Libération d’otages : la Croix-Rouge en route vers un point convenu dans le nord de la bande de Gaza
Des véhicules du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) sont en route lundi matin vers un point convenu du nord de la bande de Gaza pour y récupérer des otages devant être libérés par le Hamas, selon l'armée israélienne.
« La Croix-Rouge est en route vers un point de rencontre dans le nord de la bande de Gaza, où plusieurs otages seront remis à sa garde », écrit l'armée israélienne dans un bref communiqué, précisant être prête « à accueillir d'autres otages devant être remis à la Croix-Rouge ultérieurement ».
Otages israéliens : la libération est prévue à partir de 8h du matin, en deux phases
Le quotidien Israel Hayom a rapporté, citant une source sécuritaire, que l’armée israélienne se prépare à transférer les otages israéliens à partir de 8 heures du matin depuis le nord de la bande de Gaza, rapporte Al-Jazeera.
Selon la radio publique israélienne (Kan), la libération des otages se fera en deux vagues, entre 8 h et 10 h du matin.
Il s’agit de la première étape-clé du plan présenté par Donald Trump pour faire taire les armes, deux ans après le début de la guerre entre Israël et le Hamas. La branche armée du mouvement palestinien a publié lundi matin les noms des 20 otages vivants devant être libérés (sur un total de 48 otages qui restent captifs à Gaza).
Bonjour et bienvenue sur notre couverture en direct de cette journée qui devrait marquer un tournant pour le Proche-Orient, avec la libération des 20 otages israéliens vivants encore détenus à Gaza, prévue à 8h à Tel-Aviv. Cette libération, plus de deux ans après le 7-Octobre, sera suivie d'un « Sommet de la paix » à Charm el-Cheikh, en Égypte, auquel sera présent Donald Trump.
