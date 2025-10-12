Accord à Gaza : « Aucun président, sans exception, n’avait exercé une telle pression sur un Premier ministre israélien »

Deux ans d’une guerre dévastatrice semblent toucher à leur fin. Alors que les négociations sur un accord de cessez-le-feu à Gaza sont entrées dans leur phase finale, le président américain Donald Trump a offert vendredi 10 octobre des garanties personnelles sur la pérennité du cessez-le-feu, promettant de ne pas laisser Israël revenir sur ses engagements ni relancer les hostilités. Ces promesses auraient été déterminantes pour convaincre le Hamas d’accepter l’accord. Entré officiellement en vigueur après son adoption par le cabinet israélien, le cessez-le-feu prévoit dans un premier temps un retrait partiel des troupes et un échange de captifs. Mais, les contours des phases suivantes, reconstruction, gouvernance, sécurité, demeurent flous. L’Orient-Le Jour fait le point avec Aaron David Miller,...

