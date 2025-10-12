Menu
Moyen-Orient - ENTRETIEN

Accord à Gaza : « Aucun président, sans exception, n’avait exercé une telle pression sur un Premier ministre israélien »

L’Orient-Le Jour fait le point avec Aaron David Miller, chercheur au Carnegie Endowment for International Peace et ancien conseiller auprès de six secrétaires d’État américains.

Propos recueillis par Dany MOUDALLAL, le 12 octobre 2025 à 14h02

Accord à Gaza : « Aucun président, sans exception, n’avait exercé une telle pression sur un Premier ministre israélien »

Un homme tente d'enlever des morceaux de la clôture barbelée du « corridor de Netzarim », près de Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza, le 10 octobre 2025, alors que les habitants regagnent la ville de Gaza. (Photo : Eyad BABA / AFP)

Deux ans d’une guerre dévastatrice semblent toucher à leur fin. Alors que les négociations sur un accord de cessez-le-feu à Gaza sont entrées dans leur phase finale, le président américain Donald Trump a offert vendredi 10 octobre des garanties personnelles sur la pérennité du cessez-le-feu, promettant de ne pas laisser Israël revenir sur ses engagements ni relancer les hostilités. Ces promesses auraient été déterminantes pour convaincre le Hamas d’accepter l’accord. Entré officiellement en vigueur après son adoption par le cabinet israélien, le cessez-le-feu prévoit dans un premier temps un retrait partiel des troupes et un échange de captifs. Mais, les contours des phases suivantes, reconstruction, gouvernance, sécurité, demeurent flous. L’Orient-Le Jour fait le point avec Aaron David Miller, chercheur au Carnegie Endowment...
