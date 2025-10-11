Vote de la diaspora : les FL accusent Berry « d'enfreindre le règlement intérieur » de la Chambre

Les Forces libanaises (FL) ont accusé samedi le président du Parlement, Nabih Berry, qui refuse catégoriquement de débattre d'amendements à la loi électorale sur le vote des expatriés, de « violer le règlement intérieur » de la Chambre et de « contredire les usages parlementaires ».

Les FL ont estimé que le refus de M. Berry de soumettre à l’Assemblée générale le projet d'amendement signé par 67 députés, soit plus que la moitié de l'Hémicycle, « constitue une violation du règlement intérieur du Parlement et des usages » et d'un « défi lancé à la volonté d’une majorité parlementaire détentrice, à elle seule, du pouvoir de décision ». Elles ont encore estimé que son « obstination » à ne pas amender la loi électorale découle d'un «agenda politique ayant pour but d’empêcher les expatriés de voter pour l’ensemble des 128 députés», afin d'« exclure un groupe électoral libanais important du processus électoral ».





L'article 112 « destiné à être supprimé », selon les FL

Les FL ont encore répondu au fait qu'elles avaient approuvé en 2017 la loi telle quelle, malgré l'article 112 polémique, « pour empêcher une nouvelle prorogation du mandat » du Parlement, prorogé à plusieurs reprises dans l'attente du vote sur la loi électorale, mais qu'il était « largement reconnu que cet article était destiné à être supprimé, car il mène en réalité à l’exclusion politique des expatriés ».

Le dossier du vote de la diaspora est enlisé depuis des mois entre les parties qui veulent amender la loi de 2017 afin de garantir aux expatriés libanais le droit de voter pour l’ensemble des 128 députés de la métropole — chacun dans sa circonscription d’origine — et ceux qui s’y opposent, préférant maintenir l’article 112 tel quel. Cet article prévoit la création d’une circonscription spéciale pour les expatriés, composée de six sièges. Début octobre, le Parlement a tenté à deux reprises de se réunir, mais les députés poussant pour un amendement ont bloqué la séance parlementaire pour contester le refus du chef du législatif d'inclure à l'ordre du jour une proposition de loi, revêtue du caractère de double urgence, concernant ce dossier.





Dans un entretien à Asas Media, M. Berry a déclaré vendredi qu'il était contre la version de la loi électorale adoptée en 2017. « D’autres y étaient favorables et ont insisté pour qu’elle inclue l’élection de six députés représentant la diaspora — et maintenant, les mêmes y sont opposés», a relevé le chef du Parlement, affirmant rester « attaché à la loi actuelle, au mot près, et je n’en changerai pas une virgule. » « Nous n’avons pas besoin d’une nouvelle loi ni d’amender celle en vigueur, a-t-il insisté, rappelant qu'elle donne aux ministres de l’Intérieur et des Affaires étrangères « des pouvoirs spéciaux pour mettre en œuvre les modalités du vote des expatriés ». « Ce sont à ces deux ministres d’agir, et le Parlement n’a pas à intervenir car il a déjà délégué cette autorité », a ajouté M. Berry, qui a en outre rejeté l'éventualité de convoquer une séance parlementaire sur la question. Et ce « surtout après que le quorum a été perturbé lors des deux dernières séances ». « Personne ne doit m’interpeller. Je ne changerai pas d’avis. Je ne cèderai pas », a-t-il conclu.

Pour sa part, le député du mouvement chiite Amal Ali Hassan Khalil, bras droit de M. Berry, a affirmé samedi que le Hezbollah et Amal « soutiennent l’organisation des élections législatives dans les délais et selon la loi actuelle ». « Nous considérons cela comme un devoir national et une responsabilité que nous avons assumée lors des précédents mandats au nom du peuple, pour porter leurs revendications et leur voix dans tous les forums. Nous continuerons à assumer cette responsabilité avec fierté et honneur (...) pour honorer ceux qui sont tombés pour cette nation et le grand projet national que nous défendons par notre résistance, et aussi par cette étape politique centrale que sont les élections législatives ».