Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Politique - Éclairage

Loi électorale : le gouvernement sautera-t-il finalement le pas ?

À l’heure où la commission Bou Saab peine à avancer, des visiteurs du Sérail évoquent la possibilité pour l’exécutif d’élaborer un projet modifiant la législation de 2017, notamment pour ce qui est du vote de la diaspora.

Par Yara ABI AKL, le 03 octobre 2025 à 00h00

Loi électorale : le gouvernement sautera-t-il finalement le pas ?

La commission parlementaire ad hoc réunie place de l’Étoile, le 2 octobre 2025. Photo Ali Fawaz/ Parlement libanais

Tout le monde en convient, du moins officiellement : les élections législatives devraient se tenir dans les délais, c’est-à-dire en mai prochain. Oui, mais suivant quelles dispositions ? Et surtout, les expatriés pourront-ils y prendre part ? À toutes ces questions, la réunion, tenue jeudi, de la commission parlementaire ad hoc chargée de plancher sur la question de la loi électorale n’a pas apporté de réponses. Le dossier continue donc de tourner en rond entre ceux qui souhaitent amender la législation électorale de 2017 pour consacrer le droit des Libanais de la diaspora à voter pour les 128 députés de la métropole, c'est-à-dire chacun dans sa circonscription, et ceux qui s’y opposent, préférant maintenir tel quel l'article 112 de la loi, qui prévoit la création d'une circonscription dédiée aux expatriés et formée de six...
Tout le monde en convient, du moins officiellement : les élections législatives devraient se tenir dans les délais, c’est-à-dire en mai prochain. Oui, mais suivant quelles dispositions ? Et surtout, les expatriés pourront-ils y prendre part ? À toutes ces questions, la réunion, tenue jeudi, de la commission parlementaire ad hoc chargée de plancher sur la question de la loi électorale n’a pas apporté de réponses. Le dossier continue donc de tourner en rond entre ceux qui souhaitent amender la législation électorale de 2017 pour consacrer le droit des Libanais de la diaspora à voter pour les 128 députés de la métropole, c'est-à-dire chacun dans sa circonscription, et ceux qui s’y opposent, préférant maintenir tel quel l'article 112 de la loi, qui prévoit la création d'une circonscription dédiée...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut