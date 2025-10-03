Loi électorale : le gouvernement sautera-t-il finalement le pas ?

Tout le monde en convient, du moins officiellement : les élections législatives devraient se tenir dans les délais, c’est-à-dire en mai prochain. Oui, mais suivant quelles dispositions ? Et surtout, les expatriés pourront-ils y prendre part ? À toutes ces questions, la réunion, tenue jeudi, de la commission parlementaire ad hoc chargée de plancher sur la question de la loi électorale n’a pas apporté de réponses. Le dossier continue donc de tourner en rond entre ceux qui souhaitent amender la législation électorale de 2017 pour consacrer le droit des Libanais de la diaspora à voter pour les 128 députés de la métropole, c'est-à-dire chacun dans sa circonscription, et ceux qui s’y opposent, préférant maintenir tel quel l'article 112 de la loi, qui prévoit la création d'une circonscription dédiée...

Abonnez-vous maintenant et profitez d'une réduction de 54% ! Offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$ Je me connecte