Trump confiant que le cessez-le-feu à Gaza « tiendra » ; un mort et sept blessés dans des frappes israéliennes sur le Liban-Sud | Direct

Un responsable du Hamas a affirmé que le mouvement « remettra ses armes à la future armée palestinienne. »

L'Unrwa a appelé à lever son interdiction à Gaza pour permettre l'entrée d'aides humanitaires et « inverser la famine. »

Une dizaine de missiles ont été largués par l'aviation israélienne sur Msayleh, au Liban-Sud, tuant une personne et en blessant sept autres.