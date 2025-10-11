Trump confiant que le cessez-le-feu à Gaza « tiendra » ; un mort et sept blessés dans des frappes israéliennes sur le Liban-Sud | Direct

Frappes sur Msayleh au Liban-Sud : Berry dénonce une « attaque contre le Liban et tous ses habitants »
Dans un communiqué, le président du Parlement libanais, Nabih Berry, qui a une résidence à quelques centaines de mètres du site visé, a souligné que les bombardements israéliens de la nuit sur Msayleh, « ne changeront en rien nos convictions et nos principes, ni ceux de notre peuple, qui, une fois de plus, paie de sa vie, de ses maisons et de ses moyens de subsistance le prix de son attachement à sa terre et à son droit légitime à une vie digne. »
« Comme à chaque fois, il ne s'agit pas d'une agression contre Msayleh, ses habitants et les propriétaires d'industries qui s'y trouvent, mais d'une agression contre le Liban et tous ses habitants », a-t-il ajouté, appelant à l'unité des Libanais face à ces attaques.
Gaza : les organisations humanitaires « prêtes » à livrer plus d’aide, mais craignent des difficultés logistiques
Dans la foulée de l’accord de cessez-le-feu à Gaza, les organisations humanitaires se disent « prêtes » à étendre massivement leurs opérations dans l’enclave palestinienne, dont certaines parties sont en proie à la famine selon l’ONU, mais craignent des difficultés logistiques, rapporte l’AFP, ayant sondé différentes ONG.
Le Bureau des affaires humanitaires des Nations unies a déclaré par ailleurs avoir le feu vert israélien pour 170.000 tonnes d'aide, et avoir un plan de réponse humanitaire pour les 60 premiers jours de trêve. « Mais il y a urgence sur les besoins les plus élémentaires à Gaza : équipements médicaux, médicaments, nourriture, eau, carburant et abris adéquats pour deux millions de personnes qui vont devoir affronter l'hiver sans toit au-dessus de leur tête », note un responsable de Médecins sans frontières (MSF).
« La difficulté qu'on a maintenant, ce sont des questions d'accès », souligne pour sa part Antoine Renard, directeur du Programme alimentaire mondial (PAM) dans les Territoires palestiniens, depuis Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza.
Cisjordanie : un Palestinien de 25 ans tué par l’armée israélienne à Jénine lors d’un raid
L’armée israélienne a affirmé dans un communiqué avoir tué un « terroriste qui a lancé un engin explosif en direction de (ses) soldats » dans la région de Jénine, en Cisjordanie occupée, rapporte le Haaretz.
Des sources locales, citées vendredi par l’agence palestinienne Wafa, ont rapporté qu’une force militaire israélienne avait mené « un raid dans plusieurs quartiers de Jénine, ouvert le feu sur les habitants et abattu un jeune Palestinien », identifié comme étant Mohammad Adnan Salamé, âgé de 25 ans. Un adolescent de 15 ans a également été blessé par des éclats de balles, et transféré à l’hôpital par les équipes du Croissant-Rouge palestinien, ajoute l’agence.
Selon l’agence Wafa, 50 Palestiniens ont été tués depuis le début de l’offensive israélienne à Jénine le 21 janvier dernier, et plus de 600 habitations ont été entièrement détruites par l'armée israélienne.
Liban-Sud : une bombe sonore larguée par l'armée israélienne à Kfar Kila
Un drone israélien a largué une bombe sonore sur la zone de Chakhroub, dans le village frontalier de Kfar Kila (caza de Marjeyoun), sans faire de blessés, selon notre correspondant dans le Sud.
Le Qatar autorisé à construire une installation militaire sur une base aérienne américaine
Les États-Unis et le Qatar ont signé un accord pour que Doha puisse construire une installation abritant des avions de combat F-15 et des pilotes sur une base aérienne de l'Idaho, a annoncé hier vendredi le ministre américain de la Défense Pete Hegseth, depuis le Pentagone, rapporte l’AFP.
Cette installation « accueillera un contingent de F-15 qataris et de pilotes afin de renforcer notre entraînement conjoint » a souligné le ministre américain de la Défense Pete Hegseth, aux côtés du ministre qatari de la Défense, Cheikh Saoud bin Abdulrahman Al Thani. Cette annonce intervient peu après un décret signé par le président Trump promettant de défendre cet État du Golfe contre des attaques, dans le sillage des frappes aériennes israéliennes ayant visé une délégation du Hamas à Doha début septembre.
Liban-Sud : une maison détruite par des bombes israéliennes à Aïta el-Chaab
Par ailleurs, dans la matinée, un drone israélien de type « quadricoptère » a largué plusieurs bombes sur une maison du centre de Aïta el-Chaab, dans le caza de Bint Jbeil, la détruisant totalement, selon notre correspondant. Et Beyrouth et sa banlieue sud, ainsi que la région de Zahrani, dans le Sud, sont survolées depuis ce matin par des drones israéliens.
Liban-Sud : un mort dans des frappes israéliennes en série près d'une résidence de Nabih Berry à Msayleh
Un Syrien a été tué dans la nuit dans des frappes massives menées par l'aviation israélienne à Msayleh, sur la route entre Zahrani et Nabatiyé, au sud de Saïda, selon les informations de notre correspondant au Liban-Sud Mountasser Abdallah. Le président libanais, Joseph Aoun, a condamné ces raids, survenus après le cessez-le-feu à Gaza et alors qu'une trêve est normalement en vigueur depuis fin novembre au Liban, estimant qu'elles soulèvent une série de « défis » pour le pays.
L'Unrwa appelle Israël à revenir sur son interdiction pour laisser entrer l'aide humanitaire à Gaza
Dans une vidéo postée sur X, la porte-parole de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) a rappelé que l'organisation « dispose de vivres suffisantes pour nourrir toute la population de Gaza pendant trois mois », appelant à autoriser à nouveau l'entrée de cette aide dans l'enclave. « Cela est absolument essentiel pour contrôler la propagation de la famine, qui a été confirmée dans la ville de Gaza » a indiqué Mme Touma. « L'aide vitale de l'Unrwa, notamment alimentaire, est désespérément nécessaire à Gaza. Elle doit être autorisée à entrer », a-t-elle ajouté, appelant à « lever l'interdiction » imposée par Israël pour « inverser la famine. »
Le Parlement israélien avait interdit en octobre 2024 les opérations de l'Unrwa à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est occupés.
Un responsable du Hamas affirme que le Hamas « remettra ses armes à la future armée palestinienne »
Un responsable du Hamas, Bassem Naïm, a affirmé que le groupe ne désarmera pas complètement, mais remettra ses armes à une future armée palestinienne. Dans unentretien à Sky News, M. Naïm a souligné que cette future armée d'un Etat palestinien « comprendra des membres » du mouvement. « Personne n'a le droit de nous refuser le droit de résister à l'occupation », a-t-il ajouté.
Gaza : Trump se dit confiant que le cessez-le-feu à Gaza « tiendra », et qu’il conduira à une paix plus large au Moyen-Orient
Donald Trump s'est dit confiant que le cessez-le-feu entré en vigueur vendredi dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas « tiendra ». « Je pense que ça tiendra, oui. Ils en ont tous marre de se battre », a affirmé le président américain à des journalistes dans le Bureau ovale, réaffirmant son intention de se rendre ce week-end en Israël, où il doit s'adresser à la Knesset et en Egypte, rapporte l’AFP.
Il a déclaré qu'il rencontrerait « de nombreux dirigeants » en Égypte lundi pour discuter de l'avenir de la bande de Gaza dévastée par deux années de guerre, ajoutant que la réunion se tiendrait probablement au Caire. Il a précisé qu'il s'adresserait également au Parlement israélien lors de sa visite dans le pays plus tôt dans la journée.
Le président américain s'est encore dit confiant que le cessez-le-feu à Gaza conduirait à une paix plus large au Moyen-Orient. « Nous avons actuellement quelques petits points chauds, mais ils sont très petits... Ils seront très faciles à éteindre. Ces incendies seront très rapidement maîtrisés », a-t-il ajouté.
Bonjour et bienvenue sur notre couverture en direct de la situation au Proche-Orient, au lendemain de l'entrée en vigueur d'un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas à Gaza. Nous suivrons également l'actualité au Liban, toujours sous le feu israélien malgré un accord de trêve conclu fin novembre 2024.
