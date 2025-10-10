Holcibel cède ses parts dans l’entreprise cimentière libanaise Holcim SAL

La société libanaise Holcim SAL, l’une des trois entreprises de cimenterie au Liban, a annoncé dans un communiqué que son principal actionnaire, le groupe belge Holcibel SA, « a conclu un accord conditionnel portant sur la vente envisagée de la totalité de ses actions dans Holcim SAL », sans toutefois mentionner les motifs de cette transaction.

Les parts de Holcibel SA représentent « 52,07 % des actions ordinaires en circulation de la société », note le communiqué de Holcim SAL, ajoutant que cette cession sera effectuée « au profit de B.Z.L Cement Holding S.A.L. et North Pine S.A.L. (Holding), deux sociétés libanaises détenues respectivement par Mohammad Zeidane et des membres de sa famille proche, et par Gilbert Sassine ».

« L’enregistrement de la transaction à la Bourse de Beyrouth, y compris le transfert effectif des actions, demeure subordonné à la réalisation de certaines conditions préalables prévues dans l’accord », conclut le communiqué. Le montant de la transaction et la répartition de ces actions auprès des acquéreurs n’ont pas été mentionnés.

Mohammad Zeidane, réputé proche du Courant du Futur et de l’ancien Premier ministre Fouad Siniora, est le beau-père du député Tony Frangié et dirige la société Phoenicia Aer Rianta (PAC), chargée de gérer et d’exploiter les boutiques hors taxes de l’Aéroport international de Beyrouth entre 2002 et 2022, avant que le Conseil d’État annule son contrat.