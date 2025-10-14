Un havre de paix en plein Beyrouth : le jardin de Sioufi a rouvert ses portes 

Tranquillement assis avec son fils sur un banc, Paul profite du son de la fontaine du jardin de Sioufi, à Beyrouth. « Enfant, j’habitais Sin el-Fil (banlieue nord de Beyrouth) et fréquentais souvent ce jardin avec mon père. Maintenant, j’y viens avec mon fils », dit le trentenaire, un peu ému. Comme beaucoup de promeneurs rencontrés, c’est par hasard que Paul a appris la réouverture fin septembre de cet espace public, l’un des rares du quartier embouteillé d’Achrafieh. « Je l’ai su par un ami », précise-t-il, conquis par les changements de cet espace vert, fermé en mai 2019 pour une durée « de 18 mois » pour son réaménagement. Des travaux qui ont longtemps été reportés en raison de l’effondrement économique du pays déclenché quelques mois plus tard, selon une source au fait du dossier.À...

Abonnez-vous maintenant et profitez d'une réduction de 54% ! Offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$ Je me connecte