Société - Espaces publics

Un havre de paix en plein Beyrouth : le jardin de Sioufi a rouvert ses portes 

Les habitués comme les nouveaux-venus (re)découvrent avec joie ce parc d’Achrafieh.

L'OLJ / Par Suzanne BAAKLINI, le 14 octobre 2025 à 14h13

Paul et son fils, contemplant la fontaine à l'entrée du jardin de Sioufi, à Beyrouth, le 3 octobre 2025. Suzanne Baaklini/L'Orient-Le Jour

Tranquillement assis avec son fils sur un banc, Paul profite du son de la fontaine du jardin de Sioufi, à Beyrouth. « Enfant, j’habitais Sin el-Fil (banlieue nord de Beyrouth) et fréquentais souvent ce jardin avec mon père. Maintenant, j’y viens avec mon fils », dit le trentenaire, un peu ému. Comme beaucoup de promeneurs rencontrés, c’est par hasard que Paul a appris la réouverture fin septembre de cet espace public, l’un des rares du quartier embouteillé d’Achrafieh. « Je l’ai su par un ami », précise-t-il, conquis par les changements de cet espace vert, fermé en mai 2019 pour une durée « de 18 mois » pour son réaménagement. Des travaux qui ont longtemps été reportés en raison de l’effondrement économique du pays déclenché quelques mois plus tard, selon une source au fait du dossier.À l’entrée, une plaque indique que la réhabilitation...
