Amale, histoire d'une désillusion

Des cousins la logent dans leur appartement de la banlieue sud depuis bientôt deux ans. Amale regarde la date sur son téléphone, et elle ne sait plus si cela lui semble comme deux jours ou deux mille ans. Il y a bientôt deux ans donc, exactement comme en 1978, comme en 2006, dans une succession de gestes machinaux, automatiques, presque naturels, Amale a rempli trois valises qu’elle a entassées dans sa vieille Mercedes, baissé les stores, fermé les robinets où l’eau, de toute manière, n’arrivait qu’occasionnellement, et la porte à double tour. Les bombardements sur son village de Khiam n’avaient pas encore commencé, mais il n’était plus question pour elle d’assister à un massacre de plus. Parce qu’il n’y avait pas l’ombre d’un doute. Elle le savait, jusque dans ses tripes, que la tempête de la mort...

