Noor Alyacoubi depuis Gaza : Ce matin où la guerre s’est arrêtée

Noor Alyacoubi, 27 ans, traductrice et coordinatrice médias dans un centre de recherche, n’a pas quitté Gaza depuis les premiers jours de la guerre opposant le Hamas à l’État hébreu. La jeune femme raconte à L’Orient-Le Jour son incrédulité face au cessez-le-feu qui vient d'entrer en vigueur.Comme chaque jour depuis que nous sommes ici, je me suis réveillée tôt, vers 6 heures du matin. Vivre sous une tente vous prive du droit de dormir et de vous réveiller quand vous le souhaitez. Sans parler du droit à l’intimité. Les tentes sont collées les unes aux autres, à peine un mètre les séparant. Tout s’entend, chaque murmure, chaque mouvement, chaque toux provenant de la tente voisine. Le camp vous réveille.Dès que j’ai ouvert les yeux, mon mari m'a lancé : « Félicitations. La guerre est finie. »...

Abonnez-vous maintenant et profitez d'une réduction de 54% ! Offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$ Je me connecte