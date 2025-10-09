« Aujourd’hui nous faisons la fête. Mais qu’en sera-t-il demain ? » : des Gazaouis témoignent après l'annonce de l'accord

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google Ils ont tutoyé la mort, la destruction et la faim 733 jours durant. Plus de 67 000 personnes ont été tuées à Gaza sous les bombardements israéliens. Près de 78 % de l’ensemble du bâti a été endommagé ou détruit. Plus de 54 000 enfants souffrent de malnutrition. Malgré cela, depuis quelques heures, des Palestiniens se donnent le droit de respirer à nouveau. Dans la nuit du mercredi 8 au jeudi 9 octobre, deux ans et deux jours après le début de la guerre, qualifiée le mois dernier de « génocidaire » par la commission d’enquête internationale indépendante de l’ONU, Israël et le Hamas sont parvenus à un accord sur la première phase du plan du président américain Donald Trump visant à ramener la paix dans l’enclave palestinienne. Lire aussi « Des enfants sautent de joie » : les réactions, en images, à l'annonce du cessez-le-feu...

