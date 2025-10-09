« Aujourd’hui nous faisons la fête. Mais qu’en sera-t-il demain ? » : des Gazaouis témoignent après l'annonce de l'accord

Des Palestiniens célèbrent devant l’hôpital Chouhada al-Aqsa de Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, le 9 octobre 2025, après l’annonce d’un nouvel accord de cessez-le-feu à Gaza. Bashar Taleb/AFP
Ils ont tutoyé la mort, la destruction et la faim 733 jours durant. Plus de 67 000 personnes ont été tuées à Gaza sous les bombardements israéliens. Près de 78 % de l’ensemble du bâti a été endommagé ou détruit. Plus de 54 000 enfants souffrent de malnutrition. Malgré cela, depuis quelques heures, des Palestiniens se donnent le droit de respirer à nouveau. Dans la nuit du mercredi 8 au jeudi 9 octobre, deux ans et deux jours après le début de la guerre, qualifiée le mois dernier de « génocidaire » par la commission d’enquête internationale indépendante de l’ONU, Israël et le Hamas sont parvenus à un accord sur la première phase du plan du président américain Donald Trump visant à ramener la paix dans l’enclave palestinienne. Lire aussi « Des enfants sautent de joie » : les réactions, en images, à l'annonce du cessez-le-feu...
