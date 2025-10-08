Caution de Riad Salamé : le banquier et ex-ministre Marwan Kheireddine interrogé par le procureur général

Le banquier et ex-ministre Marwan Kheireddine a été interrogé mercredi par le procureur général près la cour de cassation, Jamal Hajjar, concernant le versement de la caution de 14 millions de dollars, la plus élevée de l'histoire de la justice au Liban, qui a permis de libérer l'ancien gouverneur de la Banque du Liban (BDL) , Riad Salamé.

Une source judiciaire a confirmé que l'ancien ministre, mis en examen en France fin mars 2023 dans dans l'enquête sur le patrimoine européen de Riad Salamé, avait bien été entendu par le procureur. Plusieurs médias avaient indiqué que cette audition a eu lieu sur l'origine des fonds de la caution versée le 26 septembre, que M. Kheireddine aurait potentiellement aidé à obtenir.

Contacté par L'Orient-Le Jour, l'avocat du directeur de la banque privée al-Mawarid n'était pas en mesure de commenter ces informations.

M. Kheireddine avait été mis en examen puis placé sous contrôle judiciaire en 2023 pour association de malfaiteurs, notamment en vue de commettre des détournements de fonds publics ou de blanchiment d'argent. Riad Salamé était, dans le cadre de l'enquête menée en France sur son patrimoine bancaire et immobilier en Europe, soupçonné d'avoir été le bénéficiaire de comptes à la banque dirigée par Kheireddine, qui n'auraient pas été contrôlés de manière régulière. L'avocat de M. Kheireddine avait à l'époque déclaré que son client n'avait pas commis d'actes répréhensibles.

Après la libération de Riad Salamé fin septembre, plus d'un an après son arrestation, le procureur Hajjar avait ouvert une enquête sur l'origine des fonds afin d'en vérifier la légitimité. La police criminelle s'était dans ce cadre rendu à l'hôpital de Bhannès, dans le Metn, où était retenu M. Salamé qui y recevait des soins, pour mener son interrogatoire.

L'affaire pour laquelle Riad Salamé a payé cette caution record est celle du Compte de consultations lié à des transactions de quelque 44 millions de dollars entre la société de courtage financière Optimum Invest et la BDL. Ces virements auraient été effectués à partir d'Optimum Invest sur un compte de consultations de la BDL, avant d'être versés sur des comptes privés.