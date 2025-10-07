Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Politique - Diplomatie

Malgré les difficultés, Washington n’a pas (encore) lâché le Liban

« Le soutien de l’administration de Donald Trump demeure fort », indique Edward Gabriel, président de la « task force » américaine pour le Liban, à « L’OLJ ».

Par Salah HIJAZI, le 07 octobre 2025 à 00h00

Malgré les difficultés, Washington n’a pas (encore) lâché le Liban

Le général Rodolphe Haykal, commandant de l’armée, lors d’une tournée d’inspection au Liban-Sud, le 3 octobre 2025. Photo armée

L’heure tourne... et le contexte ne cesse de se compliquer. À l’heure où la guerre à Gaza pourrait bientôt toucher à sa fin et où le Liban – notamment le tandem formé par le président Joseph Aoun et le Premier ministre Nawaf Salam – est fragilisé par la polémique autour de l’incident de Raouché, le risque d’une nouvelle escalade israélienne pour en finir avec le Hezbollah plane. D’autant que celui-ci clame haut et fort qu’il ne compte pas rendre les armes, voire qu’il a atteint « un stade avancé » dans la reconstitution de ses forces. Face à ce surplace, d’aucuns affirment que le Liban pourrait bientôt être laissé à son sort par la communauté internationale, notamment par les Américains qui semblent jusqu’ici retenir les Israéliens. Mais cette lecture pourrait être trop fataliste. « Le soutien de l’administration américaine au Liban...
L’heure tourne... et le contexte ne cesse de se compliquer. À l’heure où la guerre à Gaza pourrait bientôt toucher à sa fin et où le Liban – notamment le tandem formé par le président Joseph Aoun et le Premier ministre Nawaf Salam – est fragilisé par la polémique autour de l’incident de Raouché, le risque d’une nouvelle escalade israélienne pour en finir avec le Hezbollah plane. D’autant que celui-ci clame haut et fort qu’il ne compte pas rendre les armes, voire qu’il a atteint « un stade avancé » dans la reconstitution de ses forces. Face à ce surplace, d’aucuns affirment que le Liban pourrait bientôt être laissé à son sort par la communauté internationale, notamment par les Américains qui semblent jusqu’ici retenir les Israéliens. Mais cette lecture pourrait être trop fataliste. « Le...
commentaires (0) Commenter

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut