Malgré les difficultés, Washington n’a pas (encore) lâché le Liban

L’heure tourne... et le contexte ne cesse de se compliquer. À l’heure où la guerre à Gaza pourrait bientôt toucher à sa fin et où le Liban – notamment le tandem formé par le président Joseph Aoun et le Premier ministre Nawaf Salam – est fragilisé par la polémique autour de l’incident de Raouché, le risque d’une nouvelle escalade israélienne pour en finir avec le Hezbollah plane. D’autant que celui-ci clame haut et fort qu’il ne compte pas rendre les armes, voire qu’il a atteint « un stade avancé » dans la reconstitution de ses forces. Face à ce surplace, d’aucuns affirment que le Liban pourrait bientôt être laissé à son sort par la communauté internationale, notamment par les Américains qui semblent jusqu’ici retenir les Israéliens. Mais cette lecture pourrait être trop fataliste. « Le...

Abonnez-vous maintenant et profitez d'une réduction de 54% ! Offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$ Je me connecte