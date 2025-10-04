Plan Trump pour Gaza : les réactions à la réponse du Hamas

Les réactions internationales se sont enchaînées après la réponse positive apportée vendredi par le Hamas au plan Trump visant à une libération des otages israéliens et à une fin du conflit à Gaza après près de deux ans d'hostilités.

Voici les principales réactions :





Etats-Unis

« Au vu du communiqué que vient de publier le Hamas, je pense qu'ils sont prêts pour une PAIX durable. Israël doit arrêter immédiatement les bombardements à Gaza, pour que nous puissions faire sortir les otages rapidement et en toute sécurité », a écrit le président Trump dans un message sur sa plateforme Truth Social.





Il a par ailleurs promis dans un bref message vidéo enregistré que « tout le monde sera traité de manière équitable » dans le cadre de son projet.

Israël

« A la suite de la réponse du Hamas, Israël se prépare pour la mise en oeuvre immédiate de la première étape du plan Trump pour la libération de tous les otages », a réagi le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans un communiqué.

Pays médiateurs

Le Qatar « salue l'annonce du Hamas selon laquelle le plan du président Trump a son agrément », a déclaré le porte-parole de la diplomatie qatarie, Majed al-Ansari, qui a également appuyé l'appel de M. Trump à un cessez-le-feu immédiat.





L'Egypte se félicite elle d'une « évolution positive » et espère qu'en conséquence les deux parties « s'engageront à appliquer le plan du président Trump sur le terrain et à mettre fin à la guerre », selon son ministère des Affaires étrangères sur Facebook.

ONU

Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres « salue et est encouragé par la déclaration du Hamas annonçant qu'il est prêt à libérer les otages et à discuter sur la base de la proposition du président américain Donald J. Trump. Il appelle toutes les parties à saisir cette occasion pour mettre un terme à ce conflit tragique à Gaza », a rapporté son porte-parole, Stéphane Dujarric.

Europe

Le président français Emmanuel Macron, qui a mené en septembre à l'ONU une initiative diplomatique en faveur de la reconnaissance d'un Etat palestinien, a écrit sur X : « La libération de tous les otages détenus et le cessez-le-feu à Gaza sont à portée de main ! L'engagement du Hamas doit être suivi d'effet sans plus tarder ».

Le chancelier allemand Friedrich Merz a jugé que « l'accord de principe » du Hamas représente la « meilleure chance » de mettre fin à la guerre.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a salué « un pas en avant significatif » qui « nous rapproche de la paix plus que jamais auparavant » et a appelé les différentes parties à mettre en œuvre le plan « sans délai ».

Turquie

Ankara a estimé dans une publication sur X que l'accord du Hamas était une « opportunité pour l'établissement immédiat d'un cessez-le-feu à Gaza, la livraison ininterrompue d'aide humanitaire à la région », et qu'elle ouvrait « la voie à une progression vers une paix durable ».