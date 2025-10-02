Face à deux mauvaises options, le choix impossible du Hamas

Un membre de la branche armée du Hamas, lors d’une marche organisée à Gaza en 2022. Mahmoud Hams/AFP
La pression est écrasante. Après que les pays arabes, Israël et les pays occidentaux se sont rangés derrière le plan en vingt points pour Gaza dévoilé par Donald Trump, lundi 29 septembre, les yeux du monde entier sont tournés vers le Hamas. Le mouvement islamiste validera-t-il ou non le contenu du document américain ? Pour l’heure, la cacophonie médiatique semble illustrer la confusion qui règne dans ses rangs, alors qu’une source proche des négociations a déclaré à l’AFP qu’« il existe deux opinions au sein du Hamas » concernant ce plan. Alors que, mardi, un proche du Hamas a affirmé que le groupe était « ouvert à l’acceptation du plan », le lendemain, un haut responsable du Hamas a indiqué à la BBC que le mouvement était susceptible de rejeter le plan qui « sert les intérêts d’Israël ». Une chose est toutefois sûre, la réponse du...
