Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Moyen-Orient - Éclairage

Face à deux mauvaises options, le choix impossible du Hamas

Le mouvement fait face à un choix cornélien, à l’heure où il doit se prononcer sur le plan de paix. 

Par Tatiana KROTOFF, le 02 octobre 2025 à 00h00

Face à deux mauvaises options, le choix impossible du Hamas

Un membre de la branche armée du Hamas, lors d’une marche organisée à Gaza en 2022. Mahmoud Hams/AFP

La pression est écrasante. Après que les pays arabes, Israël et les pays occidentaux se sont rangés derrière le plan en vingt points pour Gaza dévoilé par Donald Trump, lundi 29 septembre, les yeux du monde entier sont tournés vers le Hamas. Le mouvement islamiste validera-t-il ou non le contenu du document américain ? Pour l’heure, la cacophonie médiatique semble illustrer la confusion qui règne dans ses rangs, alors qu’une source proche des négociations a déclaré à l’AFP qu’« il existe deux opinions au sein du Hamas » concernant ce plan. Alors que, mardi, un proche du Hamas a affirmé que le groupe était « ouvert à l’acceptation du plan », le lendemain, un haut responsable du Hamas a indiqué à la BBC que le mouvement était susceptible de rejeter le plan qui « sert les intérêts d’Israël ». Une chose est toutefois sûre, la réponse du...
La pression est écrasante. Après que les pays arabes, Israël et les pays occidentaux se sont rangés derrière le plan en vingt points pour Gaza dévoilé par Donald Trump, lundi 29 septembre, les yeux du monde entier sont tournés vers le Hamas. Le mouvement islamiste validera-t-il ou non le contenu du document américain ? Pour l’heure, la cacophonie médiatique semble illustrer la confusion qui règne dans ses rangs, alors qu’une source proche des négociations a déclaré à l’AFP qu’« il existe deux opinions au sein du Hamas » concernant ce plan. Alors que, mardi, un proche du Hamas a affirmé que le groupe était « ouvert à l’acceptation du plan », le lendemain, un haut responsable du Hamas a indiqué à la BBC que le mouvement était susceptible de rejeter le plan qui « sert les intérêts d’Israël ». Une...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut