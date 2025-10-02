Face à deux mauvaises options, le choix impossible du Hamas

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google La pression est écrasante. Après que les pays arabes, Israël et les pays occidentaux se sont rangés derrière le plan en vingt points pour Gaza dévoilé par Donald Trump, lundi 29 septembre, les yeux du monde entier sont tournés vers le Hamas. Le mouvement islamiste validera-t-il ou non le contenu du document américain ? Pour l’heure, la cacophonie médiatique semble illustrer la confusion qui règne dans ses rangs, alors qu’une source proche des négociations a déclaré à l’AFP qu’« il existe deux opinions au sein du Hamas » concernant ce plan. Alors que, mardi, un proche du Hamas a affirmé que le groupe était « ouvert à l’acceptation du plan », le lendemain, un haut responsable du Hamas a indiqué à la BBC que le mouvement était susceptible de rejeter le plan qui « sert les intérêts d’Israël ». Une chose est toutefois sûre, la réponse du...

La pression est écrasante. Après que les pays arabes, Israël et les pays occidentaux se sont rangés derrière le plan en vingt points pour Gaza dévoilé par Donald Trump, lundi 29 septembre, les yeux du monde entier sont tournés vers le Hamas. Le mouvement islamiste validera-t-il ou non le contenu du document américain ? Pour l’heure, la cacophonie médiatique semble illustrer la confusion qui règne dans ses rangs, alors qu’une source proche des négociations a déclaré à l’AFP qu’« il existe deux opinions au sein du Hamas » concernant ce plan. Alors que, mardi, un proche du Hamas a affirmé que le groupe était « ouvert à l’acceptation du plan », le lendemain, un haut responsable du Hamas a indiqué à la BBC que le mouvement était susceptible de rejeter le plan qui « sert les intérêts d’Israël ». Une...

