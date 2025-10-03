Menu
Dernières Infos - Gaza:

Le Hamas se dit prêt à libérer les otages dans le cadre du plan Trump


AFP / le 03 octobre 2025 à 23h15

Le mouvement palestinien Hamas a affirmé vendredi être disposé à libérer « tous les otages » retenus dans la bande de Gaza, dans le cadre du plan de paix du président américain Donald Trump visant à mettre fin à deux ans de guerre dans le territoire palestinien. 

« Le mouvement annonce son accord pour la libération de tous les prisonniers de l'occupation - les vivants et les dépouilles - selon la formule d'échange incluse dans la proposition du président Trump », a indiqué le Hamas dans un communiqué, en référence aux prisonniers palestiniens devant être libérés en échange des otages retenus à Gaza. Il a ajouté être prêt à des négociations immédiates pour discuter des « détails » de la libération des otages.


