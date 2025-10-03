Menu
Moyen-Orient - Focus

Le décret de Trump pour la sécurité du Qatar, véritable garantie ou moyen de pression ?

La promulgation du texte intervient alors que le Hamas semble vouloir apporter des modifications au plan du président américain pour Gaza, Doha étant le médiateur principal du dossier.

L'OLJ / Par Laure-Maïssa FARJALLAH, le 03 octobre 2025 à 00h00

Le président américain Donald Trump s'entretient avec l'émir du Qatar, Tamim ben Hamad al-Thani à Doha, durant sa visite officielle, le 15 mai 2025. Photo d'archives Brian Snyder/Reuters

Le geste était espéré par le Qatar, attendu par le Golfe. Une manière de rassurer les pays de la région sur l’intérêt que portent les États-Unis à leur sécurité, après les frappes israéliennes qui ont visé des dirigeants du Hamas à Doha le 9 septembre dernier. Mercredi 1er octobre, la Maison-Blanche a annoncé la promulgation d’un décret exécutif assurant la sécurité du petit émirat gazier. Une garantie selon laquelle Washington « devra considérer toute attaque armée sur le territoire, la souveraineté et toute infrastructure critique de l’État du Qatar comme une menace à la paix et à la sécurité des États-Unis ». Lors de la visite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à la Maison-Blanche lundi 29 septembre, Donald Trump avait déjà forcé son invité à s’excuser par téléphone auprès de Doha d’avoir enfreint sa souveraineté et tué...
