« On veut juste que les frappes cessent » : des Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie réagissent au plan de Trump

Sous la chaleur écrasante de Gaza, excédé de vivre sous une tente, Ahmad Abou Salem retrouve un peu d’espoir à l’annonce d’un possible cessez-le-feu. Lundi, le président américain Donald Trump a affirmé qu’une fin de la guerre israélienne contre le Hamas dans l’enclave était « plus proche que jamais », après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a soutenu le principe d’un plan en 20 points définissant les paramètres d’une trêve. Le texte prévoit la libération de tous les otages israéliens – vivants et morts – dans les 72 heures, capturés lors de l’attaque du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre 2023 – déclenchant le conflit –, suivant l’accord public d’Israël. La proposition attend désormais le feu vert du Hamas.Le vingtenaire raconte à L’Orient-Le Jour avoir...

