Moyen-Orient - Témoignages

« On veut juste que les frappes cessent » : des Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie réagissent au plan de Trump

La proposition du président américain attend désormais le feu vert du Hamas.

L'OLJ / Par Ghadir Hamadi, le 01 octobre 2025 à 00h00

Saïda Abu Hatab, une Palestinienne déplacée se dirige vers le sud, dans le centre de la bande de Gaza, le 28 septembre 2025. Dawoud Abu Alkas / Reuters

Sous la chaleur écrasante de Gaza, excédé de vivre sous une tente, Ahmad Abou Salem retrouve un peu d’espoir à l’annonce d’un possible cessez-le-feu. Lundi, le président américain Donald Trump a affirmé qu’une fin de la guerre israélienne contre le Hamas dans l’enclave était « plus proche que jamais », après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a soutenu le principe d’un plan en 20 points définissant les paramètres d’une trêve. Le texte prévoit la libération de tous les otages israéliens – vivants et morts – dans les 72 heures, capturés lors de l’attaque du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre 2023 – déclenchant le conflit –, suivant l’accord public d’Israël. La proposition attend désormais le feu vert du Hamas.Le vingtenaire raconte à L’Orient-Le Jour avoir appris la nouvelle en arrivant du nord au sud de Gaza, après...
