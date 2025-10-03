Expatriés libanais : voici comment s'inscrire pour voter aux législatives de 2026

Le ministère libanais des Affaires étrangères et des Émigrés a publié cette semaine les consignes pour l’inscription des expatriés sur les listes électorales en vue des législatives prévues en mai 2026. Dans ce cadre, plusieurs ambassades ont commencé à transmettre aux ressortissants relevant de leur juridiction les instructions nécessaires pour s’inscrire. L’Orient-Le Jour fait le point.

Quand ?

La période d’inscription a débuté jeudi 2 octobre et se clôturera le 30 novembre prochain à minuit, heure de Beyrouth, pour tous les Libanais « nés avant le 30 mars 2005 » et qui auront donc plus de 21 ans au moment des élections.

Où s'inscrire ?

L’inscription peut se faire aussi bien en ligne qu’auprès d’un consulat.

En France, par exemple, les formalités peuvent être effectuées soit à l’ambassade du Liban à Paris, qui assure des services consulaires, soit au consulat général du Liban à Marseille, selon le lieu de résidence de l’expatrié.

Dans les cas des États-Unis, les expatriés doivent aussi s’adresser au consulat dont ils relèvent. Par exemple pour les États de Connecticut, Delaware, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvanie, Rhode Island, Vermont, les expatriés dépendent du consulat du Liban à New York, et doivent s'y rendre s'ils ne suivent pas l'inscription en ligne.

Pour les Libanais résidents au Québec, ils sont priés de se rendre au Consulat général du Liban à Montréal, là aussi s'ils ne souhaitent pas s'inscrire en ligne.

Pour les inscriptions en ligne, le ministère invite les électeurs à se rendre à l’adresse suivante : https://diasporavote.mfa.gov.lb.

Comment s'inscrire ?

Le processus d’inscription en ligne se déroule en plusieurs étapes :

- L’électeur doit d’abord créer un compte en renseignant son nom et prénom, son numéro de téléphone et son adresse e-mail. La page comporte également un test anti-robots. Le compte, qui est individuel, doit ensuite être confirmé par une double validation via un lien envoyé à l’adresse e-mail.

- L'électeur devra compléter les informations du compte en indiquant sa ville, sa région et son pays de résidence, ainsi que la mission diplomatique dont il dépend.

- S’ensuit une procédure en ligne visant à confirmer que le nom de l’électeur, qui devra être inscrit en arabe, figure bien sur la liste électorale de la circonscription dont il dépend au Liban.

- L’électeur doit fournir des copies numérisées de ses documents d’identité libanais (passeport, extrait d’état civil (ekhraj eid) ou carte d’identité (recto-verso), ainsi que des documents liés à sa résidence dans le pays d’accueil (titre de séjour ou tout autre document attestant de sa résidence).

Pour l’inscription auprès d’un consulat, l’électeur doit présenter un document libanais valide et un justificatif de résidence dans le pays d’accueil. Il est recommandé de prendre contact avec le consulat avant de se déplacer, notamment pour savoir si d’autres documents spécifiques sont exigés.

Les modalités annoncées ultérieurement

« La date des élections pour les Libanais de l’étranger, ainsi que les modalités précises du scrutin, seront annoncées ultérieurement », précise le ministère.

Le scrutin fait l’objet de débats houleux depuis plusieurs semaines, les députés étant partagés entre ceux qui souhaitent amender la loi électorale de 2017 afin de garantir aux Libanais de la diaspora le droit de voter pour les 128 députés de la métropole, chacun dans sa circonscription, et ceux qui s’y opposent, préférant maintenir l’article 112 de la loi, qui prévoit la création d’une circonscription spécifique aux expatriés, limitée à six sièges.

Les Libanais de la diaspora voteront-ils, comme lors des législatives de 2022, au même titre que ceux de la métropole, ou uniquement pour les six sièges qui leur sont dédiés ? La question est si sensible qu’elle pourrait retarder le scrutin.