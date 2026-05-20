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Dernières Infos - Israël

Un premier vote rapproche le parlement de la dissolution


AFP / le 20 mai 2026 à 13h35

Un drapeau israélien. Photo AFP

Le Parlement israélien a voté mercredi en lecture préalable un projet de loi visant à dissoudre cette instance, ce qui ouvrirait la voie à des élections législatives anticipées.

Sur les 120 députés siégeant à la Knesset, 110 ont approuvé le projet de loi présenté par des députés de la coalition au pouvoir.

Le Parlement israélien a voté mercredi en lecture préalable un projet de loi visant à dissoudre cette instance, ce qui ouvrirait la voie à des élections législatives anticipées.

Sur les 120 députés siégeant à la Knesset, 110 ont approuvé le projet de loi présenté par des députés de la coalition au pouvoir.

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