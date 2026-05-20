Un premier vote rapproche le parlement de la dissolution

Le Parlement israélien a voté mercredi en lecture préalable un projet de loi visant à dissoudre cette instance, ce qui ouvrirait la voie à des élections législatives anticipées.
Sur les 120 députés siégeant à la Knesset, 110 ont approuvé le projet de loi présenté par des députés de la coalition au pouvoir.
Le Parlement israélien a voté mercredi en lecture préalable un projet de loi visant à dissoudre cette instance, ce qui ouvrirait la voie à des élections législatives anticipées.
Sur les 120 députés siégeant à la Knesset, 110 ont approuvé le projet de loi présenté par des députés de la coalition au pouvoir.