Les retraits de troupes américaines en Europe n'auront « pas d'impact » sur la défense, assure l'OTAN

La décision des Etats-Unis de retirer quelque 5.000 troupes en Europe n'aura « pas d'impact » sur la capacité de l'OTAN à se défendre, a assuré mercredi son secrétaire général Mark Rutte.

« En ce qui concerne cette annonce, les 4.000 à 5.000 (soldats), il s'agit de rotations qui n'ont pas d'impact sur les plans de défense de l'OTAN », a-t-il déclaré devant la presse à Bruxelles.