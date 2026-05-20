Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Sécurité

Les retraits de troupes américaines en Europe n'auront « pas d'impact » sur la défense, assure l'OTAN


AFP / le 20 mai 2026 à 13h32

Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, s'exprime lors d'une conférence de presse au sommet des Neuf de Bucarest (B9) et des pays nordiques au palais Cotroceni à Bucarest, en Roumanie, le 13 mai 2026. Photo Daniel Mihailescu / AFP

La décision des Etats-Unis de retirer quelque 5.000 troupes en Europe n'aura « pas d'impact » sur la capacité de l'OTAN à se défendre, a assuré mercredi son secrétaire général Mark Rutte.

« En ce qui concerne cette annonce, les 4.000 à 5.000 (soldats), il s'agit de rotations qui n'ont pas d'impact sur les plans de défense de l'OTAN », a-t-il déclaré devant la presse à Bruxelles.

La décision des Etats-Unis de retirer quelque 5.000 troupes en Europe n'aura « pas d'impact » sur la capacité de l'OTAN à se défendre, a assuré mercredi son secrétaire général Mark Rutte.

« En ce qui concerne cette annonce, les 4.000 à 5.000 (soldats), il s'agit de rotations qui n'ont pas d'impact sur les plans de défense de l'OTAN », a-t-il déclaré devant la presse à Bruxelles.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés