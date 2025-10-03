Menu
La flottille pour Gaza dit que son dernier bateau en route pour le territoire palestinien a été « intercepté »


AFP / le 03 octobre 2025 à 11h41

La flottille pour Gaza a déclaré vendredi que son dernier bateau en route pour le territoire palestinien avait été « intercepté », après l'interception d'une quarantaine d'embarcations par Israël qui a provoqué des manifestations dans plusieurs pays étrangers.

« Marinette, le dernier bateau restant de la Flottille Global Sumud, a été intercepté à 10h29 (07h29 GMT) heure locale, à environ 42,5 milles nautiques de Gaza », a déclaré l'organisation sur ses réseaux sociaux, ajoutant qu'au total ces deux derniers jours, « les forces navales de l'occupation israélienne ont intercepté illégalement nos 42 bateaux — chacun transportant de l'aide humanitaire, des volontaires et la détermination de briser le siège illégal imposé à Gaza ».

Sollicitée par l'AFP, le ministère des Affaires étrangères israélien n'a pas répondu dans l'immédiat.

