La flottille pour Gaza dit que son dernier bateau en route pour le territoire palestinien a été « intercepté »
AFP /
le 03 octobre 2025 à 11h41
La flottille pour Gaza a déclaré vendredi que son dernier bateau en route pour le territoire palestinien avait été « intercepté », après l'interception d'une quarantaine d'embarcations par Israël qui a provoqué des manifestations dans plusieurs pays étrangers.
« Marinette, le dernier bateau restant de la Flottille Global Sumud, a été intercepté à 10h29 (07h29 GMT) heure locale, à environ 42,5 milles nautiques de Gaza », a déclaré l'organisation sur ses réseaux sociaux, ajoutant qu'au total ces deux derniers jours, « les forces navales de l'occupation israélienne ont intercepté illégalement nos 42 bateaux — chacun transportant de l'aide humanitaire, des volontaires et la détermination de briser le siège illégal imposé à Gaza ».
Sollicitée par l'AFP, le ministère des Affaires étrangères israélien n'a pas répondu dans l'immédiat.
La flottille pour Gaza a déclaré vendredi que son dernier bateau en route pour le territoire palestinien avait été « intercepté », après l'interception d'une quarantaine d'embarcations par Israël qui a provoqué des manifestations dans plusieurs pays étrangers.« Marinette, le dernier bateau restant de la Flottille Global Sumud, a été intercepté à 10h29 (07h29 GMT) heure locale, à environ 42,5 milles nautiques de Gaza », a déclaré l'organisation sur ses réseaux sociaux, ajoutant qu'au total ces deux derniers jours, « les forces navales de l'occupation israélienne ont intercepté illégalement nos 42 bateaux — chacun transportant de l'aide humanitaire, des volontaires et la détermination de briser le siège illégal imposé à Gaza ».Sollicitée par l'AFP, le ministère des Affaires...
Abonnez-vous maintenant et profitez d'une réduction de 54% !
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.