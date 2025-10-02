Qui sont les activistes libanais arrêtés par Israël ?

Lina Tabbal brandit un drapeau libanais sur la flottille Global Sumud. Photo postée par Lina Tabbal sur X. Mohammad Sami el-Qadri. Photo fournie par notre correspondante dans la Békaa
Naviguant en eaux internationales dans le but de briser le blocus imposé par Israël sur la bande de Gaza, où la guerre sévit depuis près de deux ans, des dizaines d’activistes à bord de la flottille Global Sumud, transportant médicaments et denrées alimentaires, ont été interceptés jeudi matin par les forces israéliennes. Parmi les personnes arrêtées figurent deux ressortissants libanais disposant de la double nationalité : la Libano-Française Lina Tabbal et le Libano-Brésilien Mohammad Qadri.Originaire de la localité de Ghazzeh dans la Békaa-Ouest, l’arrestation de ce dernier a été confirmée jeudi à L’Orient-Le Jour par un membre de sa famille. De nombreuses images le montrant participer à des manifestations en soutien à Gaza sont postées sur sa page Facebook, qu’il consacre à la cause palestinienne et où il appelle à lever le siège sur...
Naviguant en eaux internationales dans le but de briser le blocus imposé par Israël sur la bande de Gaza, où la guerre sévit depuis près de deux ans, des dizaines d’activistes à bord de la flottille Global Sumud, transportant médicaments et denrées alimentaires, ont été interceptés jeudi matin par les forces israéliennes. Parmi les personnes arrêtées figurent deux ressortissants libanais disposant de la double nationalité : la Libano-Française Lina Tabbal et le Libano-Brésilien Mohammad Qadri.Originaire de la localité de Ghazzeh dans la Békaa-Ouest, l’arrestation de ce dernier a été confirmée jeudi à L’Orient-Le Jour par un membre de sa famille. De nombreuses images le montrant participer à des manifestations en soutien à Gaza sont postées sur sa page Facebook, qu’il consacre à la cause palestinienne...
Abonnez-vous maintenant et profitez d'une réduction de 54% !
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.
Assez imprudente cette Madame Tabbal. Si Mme Tabbal n’avait que la nationalité libanaise, elle serait considérée comme ressortissante d’un pays ennemi et sujette à être traitée comme telle, le Liban et Israël étant techniquement en état de guerre. Elle compte probablement sur sa nationalité française (et sur les contribuables français) pour se sortir du pétrin où elle s’est mise. Elle peut invoquer les armes de la résistance pour la libérer comme alternative. Bon courage!
20 h 52, le 02 octobre 2025