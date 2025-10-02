Qui sont les activistes libanais arrêtés par Israël ?

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google Naviguant en eaux internationales dans le but de briser le blocus imposé par Israël sur la bande de Gaza, où la guerre sévit depuis près de deux ans, des dizaines d’activistes à bord de la flottille Global Sumud, transportant médicaments et denrées alimentaires, ont été interceptés jeudi matin par les forces israéliennes. Parmi les personnes arrêtées figurent deux ressortissants libanais disposant de la double nationalité : la Libano-Française Lina Tabbal et le Libano-Brésilien Mohammad Qadri.Originaire de la localité de Ghazzeh dans la Békaa-Ouest, l’arrestation de ce dernier a été confirmée jeudi à L’Orient-Le Jour par un membre de sa famille. De nombreuses images le montrant participer à des manifestations en soutien à Gaza sont postées sur sa page Facebook, qu’il consacre à la cause palestinienne et où il appelle à lever le siège sur...

Naviguant en eaux internationales dans le but de briser le blocus imposé par Israël sur la bande de Gaza, où la guerre sévit depuis près de deux ans, des dizaines d’activistes à bord de la flottille Global Sumud, transportant médicaments et denrées alimentaires, ont été interceptés jeudi matin par les forces israéliennes. Parmi les personnes arrêtées figurent deux ressortissants libanais disposant de la double nationalité : la Libano-Française Lina Tabbal et le Libano-Brésilien Mohammad Qadri.Originaire de la localité de Ghazzeh dans la Békaa-Ouest, l’arrestation de ce dernier a été confirmée jeudi à L’Orient-Le Jour par un membre de sa famille. De nombreuses images le montrant participer à des manifestations en soutien à Gaza sont postées sur sa page Facebook, qu’il consacre à la cause palestinienne...

Abonnez-vous maintenant et profitez d'une réduction de 54% ! Offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$ Je me connecte