Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Moyen-Orient - Focus

Voici les amendements israéliens de dernière minute apportés au plan pour Gaza

Le texte avait préalablement été accepté par les principales capitales moyen-orientales, qui ont été mises devant le fait accompli par le président américain Donald Trump.

L'OLJ / Par Laure-Maïssa FARJALLAH, le 01 octobre 2025 à 20h26

Voici les amendements israéliens de dernière minute apportés au plan pour Gaza

Le président américain Donald Trump reçoit les dirigeants et représentants de pays arabo-musulmans pour discuter d'un plan pour mettre fin à la guerre à Gaza, le 23 septembre 2025 à New York, en marge de la 80e Assemblée générale de l'ONU. Chip Somodevilla/Getty Images/AFP

Les changements ont provoqué l’exaspération des pays arabes. À la dernière minute, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est parvenu à modifier certains éléments de langage dans le plan américain pour mettre un terme à la guerre à Gaza. Le président Donald Trump a ensuite mis ses partenaires arabes devant le fait accompli, présentant le plan sans prendre en compte leurs objections. S’ils paraissent à première vue insignifiants, ces amendements pourraient être la cause d’un rejet du plan par le Hamas, permettant à Israël d’intensifier sa guerre d'annihilation, ou ils auront planté la graine d’une présence quasi permanente des forces israéliennes dans l’enclave. De quoi mettre dans l’embarras les pays arabes, qui ont jeté leur poids dans les négociations et derrière le plan initial, qu’ils avaient approuvé après avoir...
Les changements ont provoqué l’exaspération des pays arabes. À la dernière minute, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est parvenu à modifier certains éléments de langage dans le plan américain pour mettre un terme à la guerre à Gaza. Le président Donald Trump a ensuite mis ses partenaires arabes devant le fait accompli, présentant le plan sans prendre en compte leurs objections. S’ils paraissent à première vue insignifiants, ces amendements pourraient être la cause d’un rejet du plan par le Hamas, permettant à Israël d’intensifier sa guerre d'annihilation, ou ils auront planté la graine d’une présence quasi permanente des forces israéliennes dans l’enclave. De quoi mettre dans l’embarras les pays arabes, qui ont jeté leur poids dans les négociations et derrière le plan initial,...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut