Voici les amendements israéliens de dernière minute apportés au plan pour Gaza

Le président américain Donald Trump reçoit les dirigeants et représentants de pays arabo-musulmans pour discuter d'un plan pour mettre fin à la guerre à Gaza, le 23 septembre 2025 à New York, en marge de la 80e Assemblée générale de l'ONU. Chip Somodevilla/Getty Images/AFP
Les changements ont provoqué l’exaspération des pays arabes. À la dernière minute, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est parvenu à modifier certains éléments de langage dans le plan américain pour mettre un terme à la guerre à Gaza. Le président Donald Trump a ensuite mis ses partenaires arabes devant le fait accompli, présentant le plan sans prendre en compte leurs objections. S’ils paraissent à première vue insignifiants, ces amendements pourraient être la cause d’un rejet du plan par le Hamas, permettant à Israël d’intensifier sa guerre d'annihilation, ou ils auront planté la graine d’une présence quasi permanente des forces israéliennes dans l’enclave. De quoi mettre dans l’embarras les pays arabes, qui ont jeté leur poids dans les négociations et derrière le plan initial, qu’ils avaient approuvé après avoir...
