Le Hamas se dirigerait vers un refus du « plan Trump » pour Gaza, selon un responsable du mouvement à la BBC | Direct

Les survols de drones s'intensifient au-dessus de la flottille pour Gaza
La flottille internationale « Global Sumud », qui tente de briser le blocus israélien sur Gaza et d'y d’acheminer de l'aide humanitaire, a annoncé tôt ce matin que les survols de drones s'intensifiaient au-dessus des bateaux, qui approche de sa destination. « Nous sommes désormais entrés dans la zone à haut risque, l’endroit où des flottilles précédentes ont été attaquées et/ou interceptées », a indiqué la Global Sumud Flotilla dans un message publié sur Telegram et cité par Reuters.
Environ deux heures plus tard, les organisateurs ont signalé que des navires non identifiés s’étaient approchés de plusieurs bateaux de la flottille, certains avec leurs feux éteints. Les participants ont appliqué les protocoles de sécurité en prévision d’une interception, ont-ils précisé, mais les navires se sont finalement éloignés de la flottille.
Liban-Sud : l'armée israélienne tire plusieurs bombes, fait exploser un bâtiment
Au Liban-Sud, un drone israélien a largué plusieurs bombes ce matin, visant une carrière de pierres en périphérie de Yaroun (caza de Bint Jbeil), rapporte notre correspondant dans le Sud, Mountasser Abdallah. Hier soir, vers 21h, un incendie s'était déclaré en soirée à l'est de Taybé, dans le caza de Marjeyoun, le long de la frontière, après qu'un drone israélien a largué quatre fusées éclairantes sur la zone. Une heure plus tard, une puissante explosion a été entendue dans les villages de Marjeyoun, après que l'armée israélienne a procédé au dynamitage d'un bâtimene près d'habitations de la partie libanaise de Ghajar.
Les houthis revendiquent le tir de « missile de croisière » sur un bateau dans le golfe d'Aden
Les rebelles houthis yéménites ont revendiqué ce matin l'attaque avec un « missile de croisière » du navire Minervagracht, battant pavillon néerlandais, qui était « en route vers Israël ». Le bateau avait pris feu dans le golfe d'Aden après l'attaque mardi après-midi et l'équipage avait été évacué en hélicoptère. Deux marins avait été blessés, selon la mission maritime européenne Aspides.
L'armée israélienne va bloquer à partir de midi la route côtière de Gaza, dernier accès entre le nord et le sud
L'armée israélienne a de son côté annoncé qu'elle allait bloquer la route reliant la ville de Gaza au reste de la bande à partir de mercredi midi, selon son porte-parole arabophone Avichay Adraee, sur X.
La route côtière, qui longe l'enclave, est normalement la seule voie ouverte pour sortir de la ville, assiégée depuis plusieurs semaines par l'armée israélienne, qui mène des frappes et des opérations terrestres. « Habitants de Gaza, la rue al-Rachid sera fermée à la circulation depuis le secteur sud, à partir de 12h00 », a écrit le porte-parole. « Le déplacement vers le Sud sera autorisé pour ceux qui n’ont pas pu évacuer la ville de Gaza. »
Le Hamas pourrait refuser le plan de Trump pour Gaza, estimant qu'il « ignore les intérêts du peuple palestinien »
Un haut responsable du Hamas a affirmé à la BBC que le mouvement est susceptible de rejeter le plan de paix de Donald Trump pour Gaza, affirmant qu’il « sert les intérêts d’Israël » et « ignore ceux du peuple palestinien ». Selon lui, le Hamas s'oppose notamment à son désarmement, au déploiement d'une force internationale à Gaza, qu'il considère comme une « nouvelle forme d'occupation » et à la libération en une seule fois de tous les otages israéliens.
La réponse officielle du mouvement palestinien, qui a réceptionné la proposition américaine lundi soir après une conférence de presse commune de MM. Trump et Netanyahu, n'a pas encore été faite officiellement. Hier, Donald Trump a dit qu'il donnait « trois à quatre jours » au Hamas pour répondre. Selon un haut responsable palestinien au fait des discussions sur le texte, toujours cité par la BBC, ces discussions impliquent la direction du Hamas à Gaza et hors des frontières de l'enclave, ainsi que d'autres factions palestiniennes. Selon cette source, le commandant militaire du mouvement dans le territoire, Ezzeddine Haddad, serait déterminé à « poursuivre la lutte ». Les discussions du Hamas, qui devraient durer plusieurs jours, incluent également d’autres factions palestiniennes.
« On veut juste que les frappes cessent » : notre journaliste Ghadir Hamadi a récolté des réactions, à Gaza et en Cisjordanie, de Palestiniens sur le plan de Donald Trump.
Retrouvez ici leurs témoignages.
Israël : le gouvernement confirme la nomination du nouveau chef du Shin Bet, un général à la retraite à la vision « messianique »
Le gouvernement israélien a confirmé hier soir la nomination du général David Zini, proposée par le Premier ministre Benjamin Netanyahu, à la tête du Shin Bet, le service de sécurité intérieure. « Le gouvernement a approuvé à l'unanimité la nomination du général David Zini à la tête du Shin Bet pour un mandat de cinq ans », a déclaré le bureau du chef du gouvernement dans un communiqué, rapporté par l'AFP.
Le général à la retraite se serait opposé aux négociations pour la libération des otages et aurait qualifié le conflit entre Israël et les militants palestiniens de « guerre éternelle », des propos qui ont provoqué la colère des proches des otages.
Membre du mouvement sioniste religieux d'extrême droite, Zini a également fait l'objet d'une attention particulière en raison de ce que ses détracteurs qualifient de vision « messianique », une étiquette qu'il a lui-même endossée dans un discours prononcé en juin. Ce terme est lié au mouvement des colons qui considèrent que la Cisjordanie et Gaza occupées appartiennent à Israël.
Bonjour et bienvenue sur notre couverture en direct de la situation au Moyen-Orient, en attente depuis lundi soir à la réponse que doit faire le Hamas à la proposition d'un « plan de paix » du président américain Donald Trump, pour une trêve dans la guerre de Gaza.
Nous suivrons dans ce direct les développements dans la région, à Gaza et en Cisjordanie occupée, ainsi qu'au Liban, qui continue d'être frappé quasiment quotidiennement par Israël malgré la trêve, en Syrie, en Iran ou encore en mer Rouge, où les houthis ont ciblé mardi un navire.
