Le Hamas se dirigerait vers un refus du « plan Trump » pour Gaza, selon un responsable du mouvement à la BBC | Direct

Le gouvernement israélien a confirmé la nomination du nouveau chef du Shin Bet, un général à la retraite à la vision « messianique ».

Les houthis ont revendiqué une attaque contre un navire, qui a pris feu dans le golfe d'Aden, affirmant que le bateau était « en route vers Israël ».

L'armée israélienne va bloquer la route côtière « al-Rachid » en direction du Sud, seule voie permettant de quitter Gaza-Ville.